Белорусская делегация отправится на детское "Евровидение" 17 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная делегация Беларуси отправится на детский конкурс песни "Евровидение-2019" в Гливице (Польша) 17 ноября. В ее составе - Елизавета Мисникова, ее творческая команда и представители Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в медиахолдинге.

С собой творческая команда везет промопродукцию, в том числе открытки, постеры, браслеты, календарь и эксклюзивный пазл с изображением Елизаветы Мисниковой.

На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Церемония открытия конкурса состоится 18 ноября. Тогда же после жеребьевки станет известно, под каким номером белорусская исполнительница выступит в финальном шоу 24 ноября. Прямую трансляцию грандиозного песенного форума в 18.00 начнут телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин.

В рабочем графике нашей конкурсантки - несколько индивидуальных репетиций, первая из которых запланирована на 19 ноября, вторая - на 21-е. Серия интервью с Елизаветой будет организована в эти же дни. Пресс-конференция для официальных представителей всех стран - участниц детского "Евровидения-2019" и генеральный прогон гала-концерта пройдут накануне финала - 23 ноября.

Узнавать о самых интересных событиях, происходящих с нашей артисткой и ее командой во время Евронедели, можно будет из сюжетов АТН в выпусках "Новостей" и итоговых информационно-аналитических программах "Панорама" и "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", в программе "Раніца з Беларускім радыё" на Первом национальном канале, а также в социальных сетях в сообществах "Евровидение Беларусь".

Как сообщалось ранее, с 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на официальном сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня, можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член Европейского вещательного союза.-0-