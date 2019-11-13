ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 13 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:45 Природоохранные ведомства Беларуси и Австрии намерены развивать сотрудничество Общество
18:08 Белорусская делегация отправится на детское "Евровидение" 17 ноября Культура
18:05 Житель Бреста заболел малярией в Уганде Происшествия
17:57 Световые фигуры и сказочный городок украсят новогодний Могилев Регионы
17:55 Преподаватель Белорусской академии искусств стал лауреатом премии СНГ "Содружество дебютов" Общество
17:42 Из "Тупика" в музей - с Октябрьской уехал автобус с бутылками Общество
17:40 РЕПОРТАЖ: Досрочное голосование, или Как страна выбирает новый состав парламента Общество
17:37 Золотая осень и золотые медали! Общество
17:37 В Бресте бетонная балка упала на кабину грузовика Происшествия
17:31 Беларусь готова поставить в Калининградскую область электробусы, коммунальную и сельхозтехнику Экономика
17:28 Для Кыргызстана важно развитие экономических связей с Беларусью - посол Политика
17:26 Обновленный роддом в Могилеве принял первых рожениц Регионы
17:20 Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на Tech Industry в Риге Экономика
17:00 На западе Словакии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек В мире
16:49 Руководители госорганов в ноябре проведут выездные приемы граждан Общество
16:48 Минздрав Беларуси проводит онлайн-опрос о работе электронных рецептов Общество
16:29 Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре в экономику Беларуси $7,1 млрд Экономика
16:25 Четыре детских дома семейного типа планируют построить в Брестской области в 2020 году Регионы
16:22 Через участие в выборах люди транслируют свою гражданскую позицию - избиратель Регионы
16:20 Детская больница и санаторий в Минской области будут сотрудничать с туроператорами Узбекистана Регионы
16:12 Имя самого сексуального мужчины в мире 2019 года назвали в США Калейдоскоп
15:57 Беларусь и Монголия объявили конкурс совместных научно-технических проектов Общество
15:56 Тепловую модернизацию пилотных домов в Могилевской и Гродненской областях начнут в ближайшее время Регионы
15:40 Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 ноября прямые телефонные линии Регионы
15:37 Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт Экономика
15:34 Поставский райагросервис признан банкротом и будет ликвидирован Регионы
15:32 Трех жителей Дзержинского района будут судить за вымогательство с похищением Происшествия
15:32 В Москве вручили награды Eventiada IPRA Golden World Awards. Среди победителей - белорусский проект Общество
15:28 Электронные ярмарки вакансий пройдут с 20 по 29 ноября по всей Беларуси Общество
15:24 На выборах важен каждый голос - мнение Регионы
Все новости
Все новости
Культура
13 ноября 2019, 18:08

Белорусская делегация отправится на детское "Евровидение" 17 ноября

Елизавета Мисникова. Фото из архива
Елизавета Мисникова. Фото из архива

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная делегация Беларуси отправится на детский конкурс песни "Евровидение-2019" в Гливице (Польша) 17 ноября. В ее составе - Елизавета Мисникова, ее творческая команда и представители Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в медиахолдинге.

С собой творческая команда везет промопродукцию, в том числе открытки, постеры, браслеты, календарь и эксклюзивный пазл с изображением Елизаветы Мисниковой.

На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Церемония открытия конкурса состоится 18 ноября. Тогда же после жеребьевки станет известно, под каким номером белорусская исполнительница выступит в финальном шоу 24 ноября. Прямую трансляцию грандиозного песенного форума в 18.00 начнут телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин.

В рабочем графике нашей конкурсантки - несколько индивидуальных репетиций, первая из которых запланирована на 19 ноября, вторая - на 21-е. Серия интервью с Елизаветой будет организована в эти же дни. Пресс-конференция для официальных представителей всех стран - участниц детского "Евровидения-2019" и генеральный прогон гала-концерта пройдут накануне финала - 23 ноября.

Узнавать о самых интересных событиях, происходящих с нашей артисткой и ее командой во время Евронедели, можно будет из сюжетов АТН в выпусках "Новостей" и итоговых информационно-аналитических программах "Панорама" и "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", в программе "Раніца з Беларускім радыё" на Первом национальном канале, а также в социальных сетях в сообществах "Евровидение Беларусь".

Как сообщалось ранее, с 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на официальном сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня, можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член Европейского вещательного союза.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Детское Евровидение конкурс музыка Польша
Новости рубрики Культура
Фото из архива Аутентичная кухня, песни "в перехлест" и бытовые танцы - полоцкий этнофест собирает друзей
Фото из архива Сборник произведений шведского поэта Вернера Аспенстрёма на белорусском языке презентуют в Минске
Игорь Сукманов "Лістапад" становится частью нашей культуры и жизни - Сукманов
Фото предоставлено режиссером "1986" - белорусская история, рассказанная небелорусом
Александра Пахмутова. Фото из архива Легендарный композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие
"Золото "Лiстапада-2019" получил фильм Валентина Васяновича "Атлантида"
Главное
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией
Румас: дорожные карты с РФ будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены
Осторожное сближение с ЕС и Россия как основной союзник - Макей о приоритетах внешней политики Беларуси
"Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы
Топ-новости
РЕПОРТАЖ: Досрочное голосование, или Как страна выбирает новый состав парламента
Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой
Руководители госорганов в ноябре проведут выездные приемы граждан
Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт
Партия белорусских троллейбусов передана транспортникам Новокуйбышевска
Минздрав Беларуси проводит онлайн-опрос о работе электронных рецептов
Электронные ярмарки вакансий пройдут с 20 по 29 ноября по всей Беларуси
Мингорисполком и облисполкомы проведут 16 ноября прямые телефонные линии
Беларусь и Австрия будут сотрудничать в развитии зеленой экономики
Тепловую модернизацию пилотных домов в Могилевской и Гродненской областях начнут в ближайшее время
РЕПОРТАЖ: Дворы без машин и развитая инфраструктура: какими будут новые микрорайоны в Лошице
БЖД в ноябрьские выходные перевезла более 1 млн пассажиров
Белорусы представят 10 разработок в финале проекта "100 идей для СНГ"
БЕЛТА и индонезийская медиасеть Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве
Румак: пока только 60% людей с инвалидностью, имеющих рекомендации к труду, работают
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.