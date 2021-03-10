"Белорусская энциклопедия" издала книгу басен, стихов и загадок Кондрата Крапивы к юбилею писателя

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга для детей "Кандрат Крапіва. Вершы, байкі, загадкі" к 125-летию со дня рождения писателя вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Кондрат Крапива прожил очень долгую и плодотворную жизнь. Литература стала не только его профессией, но и творческой судьбой. Работал он практически во всех жанрах, и в каждом привнес что-то новое для своего времени. Его называют реформатором басни, его проза ярко и талантливо отражает эпоху. Пьесы Крапивы создали фундамент отечественной драматургии", - отметили в издательстве.

Кроме того, Кондрат Крапива был не только выдающимся писателем, но и известным ученым, языковедом. Всю жизнь он исследовал белорусский язык, глубоко знал его особенности и очень заботился о развитии языковой культуры.

Новая книга для детей "Кандрат Крапіва. Вершы, байкі, загадкі" - хороший повод для первого знакомства с творчеством белорусского баснописца. В ней размещены произведения, наиболее привлекательные для читателей младшего возраста: стихи, басни и загадки, которые Кондрат Крапива написал для развития речи школьников. "Детские произведения он писал не просто для интересного чтения, а чтобы помочь маленьким читателям понять богатство и красоту родного белорусского языка. В форме интересных загадок, стихов и басен в книге раскрываются значения белорусских слов-омонимов. Так маленький, а иногда и взрослый читатель, разгадывая интересные загадки "деда Кондрата", приобщается к языкознанию", - подчеркнули в издательстве.-0-