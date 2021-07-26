"Белорусская энциклопедия" издала книгу сказок Анатолия Бутевича "Прыгоды Віруса Шкодзі"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга сказок белорусского писателя Анатолия Бутевича "Прыгоды Віруса Шкодзі" из серии "Белорусские писатели детям" вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Сказки очень актуальны и предназначены для современных детей. Невероятные события разворачиваются в самых разумных глубинах космоса на одной интеллектуально богатой планете, где было создано необычайное королевство под названием Всемирная паутина", - рассказали в издательстве.

Юные читатели могут совершить интересное путешествие в это необычное королевство. Наибольшим богатством жителей сказочного королевства считались устройства, называемые компьютерами. Здесь они встретятся с главным компьютерным ученым королевства Компом Комповичем, узнают об умном и расчетливом Короле Виндоусе Великом и его дочери Виндусочке, а главное, прочитают о приключениях главного вредителя сказочного королевства - Вируса Шкоди, способного на невероятные изобретения и уловки. Шкодя может превращаться в любое живое существо, в любую вещь и предмет, может появиться тогда, когда его никто не ждет, даже при выключенном компьютере. И бед он может наделать немало, причем таких, что ничем не исправишь. И только доктор Антивирус может найти управу на вредителя.

Анатолий Бутевич - писатель, публицист, критик, переводчик. Работал редактором Белорусского телеграфного агентства, заместителем редактора газеты "Чырвоная змена", директором издательства "Мастацкая літаратура". Был председателем Государственного комитета по печати, министром информации, министром культуры и печати. С 1972 года является членом Белорусского союза журналистов. Печататься начал в 1969 году, работает в области детской и исторической литературы, публицистики, критики.-0-