"Белорусская энциклопедия" переиздала повесть Елены Василевич "Расці, Ганька"

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое издание повести "Расці, Ганька" классика белорусской детской литературы Елены Василевич вышло в издательстве "Белорусская Энциклопедия Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Впервые повесть увидела свет в 1966 году, а после многократно переиздавалась. Это история о девочке Ганьке из маленькой белорусской деревушки первой половины ХХ века. "Ганька живет с мамой, без отца, терпит голод и лишения. Из-за болезни умирает мама, и Ганька остается одна. Много испытаний выпадает на долю девочки, но из-за этого книга не становится ни скучной, ни тяжелой, ведь повесть, прежде всего, о чудесных людях, прелести природы, способности оставаться человеком в непростых обстоятельствах, об открытии тайн мира", - рассказали в издательстве.

"Книга наполнена светом, теплом и добротой. Разве не этого жаждет каждый человек? Недаром повесть имеет подзаголовок "Падарожжа ў адну чароўную краіну". Книга Елены Василевич не скучает на книжных полках, а непрерывно согревается теплом читательских рук", - отметили в "Белорусской энциклопедии".

Уникальность этого издания еще и в том, что оно украшено иллюстрациями народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Когда повесть готовили к первому изданию 55 лет назад, художник был студентом и стал первым ее иллюстратором. Рисунки той поры и использованы в оформлении книги. "А у обложки есть отдельная таинственная история. О ней вы узнаете из дополнившего издание "Слова о художнике", написанного дочерью Василия Шаранговича искусствоведом Натальей Шарангович", - добавили в издательстве.

"Кроме того, в книге краткая информация о Елене Василевич. На сегодня она старейшая детская писательница не только Беларуси, но и планеты. Обязательно прочитайте сведения - там много ключиков к пониманию культовой повести, а также характера и судьбы ее героини", - подчеркнули на предприятии.

В книгу "Расці, Ганька" вошли повесть и несколько рассказов автора.-0-