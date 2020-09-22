"Белорусская энциклопедия" представила книгу о наиболее значимых символах страны

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило 224-страничную книгу "Сімвалы Беларусі" на трех языках. Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

Книга представлена на трех языках: белорусском, русском, английском. "Более 100 терминов отражают наиболее значимые символы суверенной Беларуси, благодаря которым страну знают и ценят в мире. В их числе - гимн, герб и флаг, Декларация о государственном суверенитете, Конституция. Кроме того, среди таких атрибутов - Национальная академия наук Беларуси, Большой театр оперы и балета, Национальная библиотека Беларуси, Музей истории Великой Отечественной войны и киностудия "Беларусьфильм". Духовными символами нации являются Евфросинья Полоцкая, Жировичская икона Божией Матери, Туровское Евангелие, Коложская церквь в Гродно и Софийский собор в Полоцке, слуцкие пояса. Многие восхищаются архитектурными символами Беларуси, в числе которых Дворец Независимости, многофункциональный спортивный комплекс "Минск-Арена", площадь Победы и архитектурный ансамбль проспекта Независимости в столице, Несвижский и Мирский замки. Символами природы считаются аист, зубр, лен, василек, знаменитая бульба, а также национальный парк "Беловежская пуща", Березинский биосферный заповедник, Браславские озера и Нарочь", - отметили в издательстве.

Богато иллюстрированное издание повествует о людях, которые прославили страну далеко за ее пределами. Это спортсмены Виктория Азаренко и Дарья Домрачева, Елена Белова, Александр Медведь и Руслан Салей, литераторы Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Владимир Короткевич, художники Иван Хруцкий, Марк Шагал и Михаил Савицкий. "Несомненно, каждый читатель сможет самостоятельно продолжить предложенный список, находя новые созвучные сердцу символы родного края", - подчеркнули в издательстве.

Уникальная презентационная книга подготовлена совместно с Музеем современной белорусской государственности. Новинка будет интересна всем, кто интересуется историей и современностью белорусского государства, гостям и жителям страны, молодежи.-0-