"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о природе Березинского биосферного заповедника

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Дивный мир природы Березинского биосферного заповедника" из серии "Белорусская детская энциклопедия" вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"На Земле есть удивительные нетронутые территории, которые называются заповедниками. Природа в них сохранилась практически в первозданном виде, такой, какой она существовала сотни и тысячи лет назад. Одному из таких уникальных мест, которое еще называют жемчужиной Поозерья, - Березинскому биосферному заповеднику - посвящена новинка нашего издательства", - рассказали в "Белорусской энциклопедии".

Этот резерват, который расположился в Минской и Витебской областях, является старейшей в Беларуси охраняемой территорией самого высокого ранга. В 2025 году природоохранному учреждению исполнится 100 лет. "Такой государственный природный заповедник в нашей стране только один. Увидеть его красоту можно не только посетив уникальную территорию, но и полистав книгу "Дивный мир природы Березинского биосферного заповедника", - отметили в издательстве.

"Богатое природное наследие Березинского заповедника, сохранность, таинственность и красота нетронутой природы привлекают сюда немало натуралистов. Но далеко не все имеют возможность посетить его. С помощью этой книги каждый желающий сможет приоткрыть таинственную завесу, повидать зверей и птиц, полюбоваться грибами и растениями", - обратила внимание старший научный сотрудник заповедника, автор издания Анастасия Рыжкова.

Книга познакомит как с хорошо известными обитателями белорусских лесов, болот и рек, так и с редкими представителями флоры и фауны. Читателей ждут не только любопытнейшие факты, изложенные доступным и увлекательным языком, но и восхитительные фотографии - большие, яркие и красочные.

В серии "Белорусская детская энциклопедия" также вышли издания: "Эти невероятные плоды. Плодово-ягодные и орехоплодные культуры", "Такие разные овощи", "Растения, которые нас приручили. Зерновые и зернобобовые сельскохозяйственные культуры", "Зеленые лекари. Дикорастущие лекарственные растения Беларуси", "Животные леса. Насекомоядные Беларуси", "Адкрыцці стагоддзяў", "Память бережно храним. Великой Победе посвящается", "Опасные соседи. Дикорастущие ядовитые растения Беларуси". Детские энциклопедические издания адресованы школьникам средних и старших классов, а также всем, кто интересуется удивительным миром природы и историей Беларуси.-0