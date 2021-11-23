Белорусские и российские ученые обсудят современные проблемы книжной культуры

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России 24 и 25 ноября состоится XIV Белорусско-российский научный семинар-конференция "Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Мероприятие традиционно проводится под эгидой Международной ассоциации академий наук и ее научного совета по книжной культуре, книгоизданию и библиотекам при поддержке МИД Беларуси.

Организаторами международного форума выступили Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси, ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси", Российская академия наук, ФГБУ науки "Научный и издательский центр "Наука" РАН", посольство Беларуси в Российской Федерации и его Деловой и культурный центр.

В работе семинара-конференции примут участие ученые и ведущие специалисты из академий наук, высших учебных заведений, музеев, архивов, библиотек Азербайджана, Беларуси, России, Франции, Чехии.

Предполагается обсудить широкий спектр вопросов, связанных с развитием книжной культуры, традициями письменности, текстовой коммуникацией, историей книжных и рукописных собраний, бытованием редких изданий. Среди основных предполагаемых к обсуждению докладчиками вопросов: междисциплинарный дискурс науки о книге, гипертекстуальность как типологическое свойство книги, симбиоз книжной и электронной культур, социокультурные последствия трансформации книжной культуры, книжные собрания в историко-культурном аспекте. Ученые также обсудят влияние глобализации и мультикультурализма на различные аспекты развития книжной культуры и библиотечно-информационной деятельности, рассмотрят книжную культуру как фактор формирования исторической памяти, чтение, в том числе цифровое, и его трансформацию и др.

Доклады участников состоятся в онлайн- и офлайн-форматах.-0-