Белорусские киноплакаты 1920-1930-х годов представят на выставке в Минске

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Белорусский кинематограф 1920-1930-х годов в киноплакате" откроется в столичном Музее истории белорусского кино 19 декабря, сообщили БЕЛТА в музее.

"За почти 95 лет существования белорусского кинопроизводства на национальной киностудии создано более 550 художественных фильмов. Из них с 1926 по 1941 год - лишь 60. Но именно этот период истории отечественного кино уникален таким важным элементом кинопроцесса, как киноплакат, который первоначально назывался художественной афишей", - отметили в музее.

В экспозиции будет представлено 35 полноформатных и полноцветных репринтов киноплакатов к белорусским фильмам 1926-1940 годов и советские киноплакаты 1920-1930-х годов, посетителям покажут их эволюцию в связи с превращением немого кино в звуковое. Главной особенностью выставки станет не только показ двух новинок - плаката к фильму "В большом городе" и полноформатного варианта плаката к картине "Первый взвод", но и презентация интерактивного мультимедийного приложения к коллекции плакатов на трех языках. С его помощью посетители смогут узнать об особенностях образно-стилевого решения экспонатов, познакомиться с биографией их авторов, получить представление о жанрово-тематических и стилевых характеристиках фильма, к которому относится конкретный плакат, а также увидеть характерный фрагмент этого фильма и услышать оригинальную музыкальную фонограмму - мелодию или песню.

Выставка демонстрирует результат 15-летней поисковой работы сотрудников Музея истории белорусского кино в архивах России, которые постепенно ликвидируют пробелы в прошлом белорусского кинематографа. Восстановление коллекции еще не закончено, потому что в первой половине ХХ века киноплакат был фактически главным и самым действенным средством рекламы большинства фильмов.

Экспозиция, приуроченная ко Дню белорусского кино, будет работать до 9 января 2019 года. -0-