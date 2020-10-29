Белорусский фильм о Янке Купале покажут на фестивале кино в Москве

Во время съемок картины о Янке Купале. Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный кинопроект "Янка Купала" режиссера Владимира Янковского покажут на международном фестивале кино "Московская премьера", который пройдет в российской столице с 12 по 18 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Показ состоится 14 ноября в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Историческая драма повествует о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы. В картине раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями XX века. Трейлер "Янки Купалы" есть на английском, русском, белорусском и китайском языках. Автор сценария - Алена Калюнова при участии Александры Борисовой и Владимира Янковского.-0-