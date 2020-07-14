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14 июля 2020, 12:20

Белорусский тенор Павел Валужин дебютирует на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке

Фото www.metopera.org
Фото www.metopera.org

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тенор Павел Валужин дебютирует на крупнейшей в мире оперной сцене - Метрополитен-опера в Нью-Йорке, об этом БЕЛТА сообщила концертный менеджер артиста Юлия Антоненко.

Информация о приглашении Павла Валужина в Метрополитен-опера появилась в начале июля на сайте театра. "Тенор приглашен дебютировать в сезоне 2020-2021", - рассказала Юлия Антоненко.

"Я безмерно счастлив приглашению в крупнейший мировой оперный театр. Это была моя мечта много лет, - поделился Павел Валужин. - Я много трудился и совершенствовал свое мастерство, чтобы достигнуть успеха. Годы работы на различных площадках, стажировки у известнейших педагогов Европы и мира позволили накопить достаточный опыт. Рад такой оценке моего профессионализма. Уже в январе буду выступать в Нью-Йорке в роли Родольфо в "Богеме" в удивительной постановке Франко Дзеффирелли. А сегодня в связи с эпидситуацией нахожусь в Минске со своей семьей. С удовольствием провожу время с близкими и напитываюсь эмоциями, впечатлениями для новых достижений".

Метрополитен-опера является достопримечательностью Нью-Йорка. Наряду с Венской оперой и миланским Ла Скала театр входит в тройку самых престижных оперных площадок мира. В разное время на эту сцену выходили гениальные артисты, имена которых навечно вписаны в мировую культурную летопись. С 1903 года и вплоть до окончания карьеры здесь выступал легендарный Энрико Карузо. В 1910 году восхищенные зрители тепло принимали неповторимого Федора Шаляпина. С труппой "Русского балета" сюда приезжал Сергей Дягилев. На знаменитой сцене танцевала и Анна Павлова. В сокровищницу театра неоценимый вклад внесли Мария Каллас, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье, Лучано Паваротти и многие другие великие исполнители. Американский размах и классические оперные традиции ежегодно привлекают в Метрополитен-опера более 800 тыс. зрителей.

Белорусский тенор Павел Валужин родился в Радошковичах Минской области. Окончил Молодечненское музыкальное училище имени М.К.Огинского, Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А.Римского-Корсакова. Сразу после окончания консерватории стал артистом Молодежной оперной программы Большого театра в Москве. В сезоне 2016-2018 - солист оперной труппы Большого, где занимался с выдающимися педагогами, преподавателями по вокалу, различными коучами по языкам. Сегодня оперный исполнитель дает концерты в Европе и России, стажируется и выступает в концерте в Ла-Скала, задействован в престижных операх лучших театров мира.-0-

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