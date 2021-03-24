Белорусскую киноиндустрию нужно активнее позиционировать на мировом рынке - Карачевский

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую киноиндустрию нужно активнее позиционировать на мировом рынке. Такое мнение высказал сегодня журналистам генеральный директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский во время посещения киностудии премьер-министром Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в киностудии обсудили условия развития киноиндустрии в стране и ситуацию на "Беларусьфильме", вопросы господдержки. Один из них - каким образом представлять белорусскую киноотрасль на мировом рынке. "Нам нужно более агрессивно себя позиционировать на мировых кинорынках. Нужен не просто стенд, а серьезный белорусский павильон, где мы должны представлять возможности съемок в стране, проекты всех кинокомпаний - и частных, и государственных, и те преференции, которые есть у нас", - сказал Владимир Карачевский.

Гендиректор отметил, что мощности "Беларусьфильма" задействованы не в полном объеме. "Мы можем гораздо больше, тем более что у нас сейчас есть возможность оказывать полный цикл услуг, включая разработку сценария, создание костюмов, съемку в павильоне и на натурплощадке, постпродакшн, запись речи. У нас в Беларуси небольшой рекламный и медиарынок, потому надо делать все, чтобы мы могли работать с внешними заказчиками", - подчеркнул он.

Владимир Карачевский отметил, что киностудия - стратегический объект с большой историей. "Она выполняет и некую социальную роль, потому что мы снимаем не только коммерческое кино, но и кино о себе, для себя, имиджевое, документальное. Кроме того, киностудия должна быть местом, где живет киноискусство, где могут снимать свои дебютные проекты молодые режиссеры", - добавил он.

Гендиректор акцентировал внимание и на необходимости развития коммерческого кино, выхода на интернет-платформы, особенно актуального в связи с пандемией.

"Материально-техническая база у нас серьезно укреплена за последние два года. Мы при поддержке государства смогли закупить оборудование на реставрацию, для работы анимационной студии, участка осветительной техники. Мы можем где-то три-четыре картины вести одновременно. Нам нужно определиться, как мы будем загружать мощности, и обеспечить ритмичность загрузки", - резюмировал Владимир Карачевский.

За годы работы на киностудии "Беларусьфильм" выпущено более 650 художественных, около 2 тыс. документальных и около 300 анимационных фильмов.-0-