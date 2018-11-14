Белтелерадиокомпания посвятит памяти Игоря Лученка киноочерк

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 14 ноября Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании представит в эфире "Беларусь 1" публицистический киноочерк памяти народного артиста Беларуси, композитора Игоря Лученка "Я в песню уйду…", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.
"В фильме-посвящении, снятом в жанре байопик, авторский коллектив АТН, опираясь на собственный публицистический опыт и многолетнюю дружбу с Игорем Лученком, проработал неизвестные доселе факты биографии легендарного композитора, который еще совсем недавно отметил большой 80-летний юбилей. Игорь Михайлович ушел, но его богатое творческое наследие, его песни, ставшие визитной карточкой музыкальной культуры Беларуси, останутся с нами навечно", - отметили в АТН.
Через песенную биографию маэстро в хроникально-документальной ленте исследуются не только история белорусской музыки, но и вехи создания государственности, когда музыка сыграла важнейшую роль в становлении патриотических идей и основ духовности общества.
При подготовке фильма журналисты использовали богатый архив фонда Белтелерадиокомпании.
Премьера фильма состоится сегодня в 22.05 в эфире "Беларусь 1".-0-
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