Белтелерадиокомпания приглашает зрителей встретить Новый год вместе

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы Белтелерадиокомпании традиционно разделяют новогоднюю атмосферу со своими зрителями, а в долгожданную ночь с 31 декабря на 1 января станут душевным сопровождением праздника в кругу семьи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Уже сейчас в эфире каналов медиахолдинга можно заметить новогодние логотипы и преображенные новостные студии, веселые поздравительные межпрограммные видеозарисовки и тематические выпуски фирменных программ, а также множество новогодних сериалов, игровых и мультипликационных лент на любой вкус", - рассказали в пресс-службе.

В последний день уходящего года телеканал "Беларусь 1" порадует зрителей новогодними выпусками программ "Добрай раніцы, Беларусь!", "Маршрут построен" и лирическими мелодрамами "Мелодия на два голоса", Елка на миллион". А информационно-аналитический проект "Панорама" подведет основные итоги 2020-го глазами журналистов Агентства теленовостей.

В 21.45, когда уже закончатся последние приготовления к праздничному столу, телезрителей ждет подарок от творческой команды медиахолдинга и любимых артистов белорусской эстрады - телепроект "Новый год на "Беларусь 1", снятый в крупнейшем павильоне киностудии "Беларусьфильм" на специально спроектированной сцене. Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Юлия Быкова (группа AURA), Виктория Алешко, Алена Ланская, Жанет, Светлана Агарвал и другие артисты обратятся к белорусам с теплыми поздравлениями и исполнят свои лучшие песни и всемирно известные новогодние композиции. Компанию звездам эстрады составят звезды белорусского телевидения - все те, кто в уходящем 2020-м заряжал телезрителей бодростью и отличным настроением на весь рабочий день, первым рассказывал о главных событиях в стране и мире, делился проверенными рецептами здоровья и красоты и был главным телегидом в мире высокого и прекрасного.

"В 23.50 на всех телеканалах медиахолдинга выйдет новогоднее поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко, - добавили в медиахолдинге. - Первый день 2021 года встретит зрителей "Беларусь 1" показом в 10.50 благотворительного праздника для детей "Главная елка страны" с участием Президента, в 15.10 - телеверсией торжественного новогоднего молодежного бала во Дворце Независимости, а также праздничным мелодраматическим киномарафоном".

Телеканал "Беларусь 2" в канун Нового года и Рождества Христова предлагает своим зрителям целую серию тематических выпусков собственных проектов, а 31 декабря утренний эфир начнется в новогоднем поезде. Ведущие шоу "Включайся!" пригласят зрителей отправиться прямиком к станции "Новый, 2021-й год", а попутчиками станут гости, эксперты и повара, которые поделятся советами сервировки новогоднего стола, покажут, как записать оригинальное видеопоздравление для соцсетей и даже составят астрологический прогноз на грядущий год.

Ведущие молодежного шоу "Пин_код" последний день 2020-го проведут в компании самых активных зрителей передачи, напишут послания в 2021-й и разыграют подарки в специальной интерактивной игре, а темой выпуска интеллектуально-развлекательной шоу-викторины "Башня" в этот день станет, конечно, Новый год, его история и традиции празднования во всем мире. Также 31 декабря "Беларусь 2" предлагает вниманию телезрителей праздничную подборку игровых и анимационных лент, среди которых - мультфильм "Холодное сердце", мелодрама "Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя", комедия "SОS, Дед Мороз, или Все сбудется!", фэнтези "Красавица и Чудовище" и лирическая мелодрама "С Новым годом, мамы!", а сразу после боя курантов начнется ночной марафон пяти частей мультипликационной эпопеи для всей семьи "Ледниковый период".

В первые дни 2021 года "Беларусь 2" продолжит показ спецвыпусков проектов "Включайся!", "Пин_код" и "Башня", а туристы трэвел-шоу "Камень, ножницы, бумага" устроят себе настоящие рождественские каникулы: побывают в резервациях белорусских Дедов Морозов, загадают желание на Августовском канале и прогуляются по живописной Беловежской пуще.

Социокультурный канал медиахолдинга "Беларусь 3" предложит зрителям в последний день уходящего года приготовить к праздничному столу национальные блюда в новых сериях проекта "Беларуская кухня", проверить свои знания родного языка в тематическом выпуске викторины "Сваімі словамі" и посмотреть любимые фильмы "Большая перемена", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Сирота казанская" и "Морозко".

В 22.30 поклонников оперы ждет особый музыкальный сюрприз от "Беларусь 3" и Большого театра Беларуси - праздничная программа режиссера-постановщика Галины Галковской "Новогодний маскарад", в которой ведущие артисты и солисты Большого театра примерят на себя узнаваемые образы кумиров минувшего столетия, выйдут за рамки академического искусства и исполнят в самых неожиданных стилях знаменитые произведения Бернстайна, Уэббера, Гальяно, Миллера, Оффенбаха, Дебюсси, Стайна и Меркьюри.

Право быть первым фильмом 2021 года в эфире "Беларусь 3" после боя курантов традиционно за "Чародеями", а музыкальным украшением новогодней ночи станут концертные программы "Новы год у класічным стылі" оркестра и хора Белтелерадиокомпании и "Сказки венского леса" Иоганна Штрауса в исполнении симфонического оркестра Белорусского государственного академического музыкального театра.-0-