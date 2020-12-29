Белтелерадиокомпания приглашает зрителей встретить Новый год вместе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 29 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:58 Число жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до пяти В мире
19:49 Госавтоинспекция Минского района провела мероприятие по скрытому контролю скорости Регионы
19:48 Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:43 ФОТОФАКТ: Яркие моменты новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости Регионы
19:32 В ОАЭ зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса В мире
19:11 Депутат: в праздничные дни важно уделить внимание каждому ребенку Общество
19:07 Хочется стабильности и спокойной жизни в стране - участница новогоднего бала Общество
19:01 Белтелерадиокомпания приглашает зрителей встретить Новый год вместе Культура
18:58 Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2020 года Президент
18:57 Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства Президент
18:42 Худык: забота о детях - приоритет для государства Общество
18:40 В Беларуси созданы хорошие условия для получения профессии по душе - участница новогоднего бала Общество
18:34 Лукашенко расширил полномочия помощников Президента - инспекторов по областям и Минску Президент
18:33 Страны ОДКБ намерены провести консультации по вопросам биологической безопасности Общество
18:32 В Беларуси создается система отслеживания производимых, экспортируемых и импортируемых товаров Президент
18:31 Лукашенко внес изменения в систему госзакупок медицинских изделий Президент
18:26 Общественные приемные являются эффективными площадками для обсуждения вопросов - мнение Регионы
18:20 Беларуси нужен мир - студент могилевского вуза Общество
18:18 В Гродно при строительстве дома погибли два человека: проводится проверка Происшествия
18:16 Минюст поздравил с новогодними праздниками ребят Березковского детского сада-школы Общество
18:13 Галерея Савицкого приглашает посмотреть, как менялся Минск на протяжении 75 послевоенных лет Культура
18:12 Эстафета праздничного настроения стартовала на волнах Белорусского радио Культура
18:08 В Борисовском районе лесовоз сбил двух пешеходов Происшествия
18:00 Банк данных исполнительных производств заработает 1 января 2021 года Общество
18:00 В Могилеве более 50 человек обратились к медикам с гололедными травмами Регионы
17:58 Лукашенко: рано или поздно молодежь услышит голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну Президент
17:56 Плательщики единого налога могут подать до 1 января уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения Экономика
17:54 Семья является важной основой государства, и ее надо всячески поддерживать - игуменья Гавриила Общество
17:40 Квесты, конкурсы, интерактив - профсоюзы Гомельской области направят Br300 тыс. на подарки детям Регионы
17:37 В "Новой Гуте" 30 декабря возможны задержки пересечения границы Общество
Все новости
Все новости
Культура
29 декабря 2020, 19:01

Белтелерадиокомпания приглашает зрителей встретить Новый год вместе

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Новый год"
ФОТОФАКТ: Яркие моменты новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости
Квесты, конкурсы, интерактив - профсоюзы Гомельской области направят Br300 тыс. на подарки детям

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы Белтелерадиокомпании традиционно разделяют новогоднюю атмосферу со своими зрителями, а в долгожданную ночь с 31 декабря на 1 января станут душевным сопровождением праздника в кругу семьи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Уже сейчас в эфире каналов медиахолдинга можно заметить новогодние логотипы и преображенные новостные студии, веселые поздравительные межпрограммные видеозарисовки и тематические выпуски фирменных программ, а также множество новогодних сериалов, игровых и мультипликационных лент на любой вкус", - рассказали в пресс-службе.

В последний день уходящего года телеканал "Беларусь 1" порадует зрителей новогодними выпусками программ "Добрай раніцы, Беларусь!", "Маршрут построен" и лирическими мелодрамами "Мелодия на два голоса", Елка на миллион". А информационно-аналитический проект "Панорама" подведет основные итоги 2020-го глазами журналистов Агентства теленовостей.

В 21.45, когда уже закончатся последние приготовления к праздничному столу, телезрителей ждет подарок от творческой команды медиахолдинга и любимых артистов белорусской эстрады - телепроект "Новый год на "Беларусь 1", снятый в крупнейшем павильоне киностудии "Беларусьфильм" на специально спроектированной сцене. Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Юлия Быкова (группа AURA), Виктория Алешко, Алена Ланская, Жанет, Светлана Агарвал и другие артисты обратятся к белорусам с теплыми поздравлениями и исполнят свои лучшие песни и всемирно известные новогодние композиции. Компанию звездам эстрады составят звезды белорусского телевидения - все те, кто в уходящем 2020-м заряжал телезрителей бодростью и отличным настроением на весь рабочий день, первым рассказывал о главных событиях в стране и мире, делился проверенными рецептами здоровья и красоты и был главным телегидом в мире высокого и прекрасного.

"В 23.50 на всех телеканалах медиахолдинга выйдет новогоднее поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко, - добавили в медиахолдинге. - Первый день 2021 года встретит зрителей "Беларусь 1" показом в 10.50 благотворительного праздника для детей "Главная елка страны" с участием Президента, в 15.10 - телеверсией торжественного новогоднего молодежного бала во Дворце Независимости, а также праздничным мелодраматическим киномарафоном".

Телеканал "Беларусь 2" в канун Нового года и Рождества Христова предлагает своим зрителям целую серию тематических выпусков собственных проектов, а 31 декабря утренний эфир начнется в новогоднем поезде. Ведущие шоу "Включайся!" пригласят зрителей отправиться прямиком к станции "Новый, 2021-й год", а попутчиками станут гости, эксперты и повара, которые поделятся советами сервировки новогоднего стола, покажут, как записать оригинальное видеопоздравление для соцсетей и даже составят астрологический прогноз на грядущий год.

Ведущие молодежного шоу "Пин_код" последний день 2020-го проведут в компании самых активных зрителей передачи, напишут послания в 2021-й и разыграют подарки в специальной интерактивной игре, а темой выпуска интеллектуально-развлекательной шоу-викторины "Башня" в этот день станет, конечно, Новый год, его история и традиции празднования во всем мире. Также 31 декабря "Беларусь 2" предлагает вниманию телезрителей праздничную подборку игровых и анимационных лент, среди которых - мультфильм "Холодное сердце", мелодрама "Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя", комедия "SОS, Дед Мороз, или Все сбудется!", фэнтези "Красавица и Чудовище" и лирическая мелодрама "С Новым годом, мамы!", а сразу после боя курантов начнется ночной марафон пяти частей мультипликационной эпопеи для всей семьи "Ледниковый период".

В первые дни 2021 года "Беларусь 2" продолжит показ спецвыпусков проектов "Включайся!", "Пин_код" и "Башня", а туристы трэвел-шоу "Камень, ножницы, бумага" устроят себе настоящие рождественские каникулы: побывают в резервациях белорусских Дедов Морозов, загадают желание на Августовском канале и прогуляются по живописной Беловежской пуще.

Социокультурный канал медиахолдинга "Беларусь 3" предложит зрителям в последний день уходящего года приготовить к праздничному столу национальные блюда в новых сериях проекта "Беларуская кухня", проверить свои знания родного языка в тематическом выпуске викторины "Сваімі словамі" и посмотреть любимые фильмы "Большая перемена", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Сирота казанская" и "Морозко".

В 22.30 поклонников оперы ждет особый музыкальный сюрприз от "Беларусь 3" и Большого театра Беларуси - праздничная программа режиссера-постановщика Галины Галковской "Новогодний маскарад", в которой ведущие артисты и солисты Большого театра примерят на себя узнаваемые образы кумиров минувшего столетия, выйдут за рамки академического искусства и исполнят в самых неожиданных стилях знаменитые произведения Бернстайна, Уэббера, Гальяно, Миллера, Оффенбаха, Дебюсси, Стайна и Меркьюри.

Право быть первым фильмом 2021 года в эфире "Беларусь 3" после боя курантов традиционно за "Чародеями", а музыкальным украшением новогодней ночи станут концертные программы "Новы год у класічным стылі" оркестра и хора Белтелерадиокомпании и "Сказки венского леса" Иоганна Штрауса в исполнении симфонического оркестра Белорусского государственного академического музыкального театра.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Белтелерадиокомпания
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото minskmuseum.by Галерея Савицкого приглашает посмотреть, как менялся Минск на протяжении 75 послевоенных лет
Фото из архива Эстафета праздничного настроения стартовала на волнах Белорусского радио
Владислав Власов. Фото из Instagram-аккаунта Белорусского государственного театра кукол Умер белорусский актер Владислав Власов
Фото из архива В НББ презентовали книгу "Республика Беларусь: 25 лет созидания и свершений"
Фото издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" "Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о советской и немецкой бронетехнике
РЕПОРТАЖ: Услышать цвет: в Минске супружеская пара помогает слепым детям учиться рисовать
Главное
Изысканное путешествие к истокам традиций - во Дворце Независимости прошел новогодний бал для молодежи
"Состоявшиеся личности и пример для подражания" - Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям
Беларусь договорилась по нефти и газу на выгодных для себя условиях - Головченко
100 000 рублей, новый автомобиль и квартира от Белагропромбанка – лучшие подарки на Новый год!
Топ-новости
Лукашенко: рано или поздно молодежь услышит голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну
В Беларуси создается система отслеживания производимых, экспортируемых и импортируемых товаров
Перечень госпрограмм на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси
Пример лицемерия высшей пробы - МИД прокомментировал ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Литве
Хренин и Шойгу обсудили совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности СГ
Исаченко: Всебелорусское народное собрание - наивысшая форма демократии
Заслуженный врач Беларуси: любовь к своей профессии - залог успеха
В Беларуси газифицированы все городские поселки
В "Новой Гуте" 30 декабря возможны задержки пересечения границы
Плательщики единого налога могут подать до 1 января уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836
БЖД предупреждает об отклонении от графика поездов из Орши из-за непогоды
Минюст зарегистрировал общественное объединение "Патриоты Беларуси"
В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной "Спутник V"
РЕПОРТАЖ: Услышать цвет: в Минске супружеская пара помогает слепым детям учиться рисовать
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.