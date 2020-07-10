Бесплатные экскурсии и концерт проведут 11 июля в Софийском соборе

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Софийском соборе в Полоцке 11 июля пройдут бесплатные экскурсии и концерт по случаю 25-летия "Белтелекома", сообщили БЕЛТА в Музее истории архитектуры Софийского собора.

Гостей ждут с 10.00 до 17.00 на экскурсии по Софийскому собору, памятнику архитектуры середины XI-XVIII веков, где сегодня располагается музей, концертный зал камерной и органной музыки. Экспозиция рассказывает об истории архитектуры самой древней каменной постройки в Беларуси, ставшей символом независимости и мощи первого государства - Полоцкого княжества. "Посетители увидят фрагменты кладки ХІ века, сохранившийся фундамент древнего храма, на котором и сегодня стоит собор, фресковые росписи конца ХІ века, уникальные археологические находки. Гости познакомятся с историей ремонтов, перестроек и реставраций храма", - отметили в музее.

В 13.00 будет возможность оценить прекрасную акустику концертного зала и уникальное звучание полоцкого органа на концерте заслуженной артистки Беларуси Ксении Погорелой. В этом месяце в ее исполнении органные концерты также пройдут 12, 19 и 26 июля.-0-