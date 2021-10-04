"Без срока давности": документы Нюрнбергского процесса и предметы из нацистских концлагерей представят в музее ВОВ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности" откроется 6 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в музее.

На выставке представят более 200 уникальных экспонатов, большинство из которых демонстрируются в Беларуси впервые. Среди них подлинные документы и предметы, связанные с подготовкой и ходом Нюрнбергского процесса.

"В экспозиции есть вещи, принадлежавшие члену Международного военного трибунала в Нюрнберге Иону Никитченко и главному обвинителю от Советского Союза Роману Руденко, - рассказали организаторы выставки. - В проекте также представлены зарисовки, сделанные в ходе судебного процесса участниками знаменитой советской группы художников-графиков и живописцев "Кукрыниксы". Помимо этого, демонстрируются реликвии, отражающие чудовищную повседневность нацистских концлагерей: крохотные вещи детей-узников концлагеря Майданек, вызывающие щемящее чувство сострадания и боли, ткань, изготовленная с использованием волос женщин, убитых нацистами в Освенциме, а также графические работы, выполненные бывшими узниками".

Материалы для выставочного проекта предоставлены Государственным центральным музеем современной истории России, Российским государственным архивом социально-политической истории, Архивом внешней политики Российской Федерации и Галереей Мамонтовых. В открытии выставки примут участие внук главного обвинителя на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Михаил Амирджанов и руководитель проекта, автор сценарной экспозиции, писатель и историк Александр Звягинцев.

Главный судебный процесс ХХ века начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

Работа экспозиции продлится до 7 ноября.-0-