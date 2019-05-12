Более 1,5 тыс. журналистов будут освещать "Евровидение -2019" в Тель-Авиве

12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Освещать международный конкурс песни "Евровидение -2019" в Тель-Авиве будут более 1,5 тыс. журналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пресс-центр конкурса разместился на базе Expo Tel Aviv, где уже 14 мая пройдет первый полуфинал песенного форума. К слову, в нынешнем году пресс-центр "Евровидения" состоит из трех смежных зданий, где расположены рабочая зона для журналистов, комнаты для интервью и пресс-конференций. Организаторы обещают, что у журналистов будет возможность пообщаться со многими участниками конкурса песни, в том числе индивидуально.

Здание пресс-центра

Светлана Сухарко - корреспондент БЕЛТА

Для аккредитованных СМИ организована комфортная рабочая зона, где у коллег из разных стран есть возможность обменяться своими мнениями относительно того, как Тель-Авив принимает в конкурс, обсудить композиции и номера исполнителей, принять участие в традиционном журналистском голосовании. А огромный экран, установленный в пресс-центре, позволит каждому наблюдать, что происходит на главной арене.

Сегодня в пресс-центре не многолюдно, поскольку основное событие дня произойдет вечером в 19.00.- состоится официальное открытие Евронедели. Мероприятие пройдет в Тель-Авивском музее искусств на площади Габима. Подробности церемонии открытия пока не разглашаются, но ожидается, что это будет грандиозное действо.

Международный конкурс песни "Евровидение-2019" объединил представителей 41 страны. Беларусь представляет ZENA с композицией "Like it". Она выступит в первом полуфинале 14 мая под номером 8. Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Второй полуфинал песенного форума состоится 16 мая, финал -18 мая, именно в этот день мы узнаем имя победителя "Евровидения -2019". Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-

Фото Геннадия Жинкова