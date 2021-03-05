Более 150 женских образов в фарфоровых изделиях представлены в художественной галерее Савицкого

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Женский образ в фарфоре" из коллекции Виктора Суворова открылась сегодня в художественной галерее Михаила Савицкого, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Суворов - член Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров, он собирает фарфор уже более 15 лет.

Организаторы отметили: коллекционеры выполняют некую музейную функцию. "Помимо того, что они собирают определенные вещи, в том числе и произведения искусства, коллекционеры являются еще и его популяризаторами. Они сотрудничают с музеями, галереями и показывают свои собрания широкому кругу людей абсолютно безвозмездно", - подчеркнула заведующая отделом экспозиционно-выставочных работ художественной галереи Михаила Савицкого Юлия Ковалева.

В галерее можно увидеть рижский, украинский фарфор, изделия Ленинградского фарфорового завода. Представлены редкие штофы с изображением женщин, девушка-чашка, хоровод красавиц в национальных костюмах 15 советских республик. Есть и метафорические женщина-кошка, женщина-акула, женщина-змея, которые подчеркивают многоликость женской натуры. Представлены сказочные и другие литературные персонажи: Золушка, Хозяйка Медной горы, Снегурочка, Красная Шапочка, Коробочка из "Мертвых душ" Николая Гоголя.

"С Виктором Суворовым мы познакомились в 2018 году и с того времени сотрудничаем. Минчане могли видеть в стенах галереи выставку знаменитых людей в фарфоре из его коллекции. Нынешняя экспозиция объединила фарфоровые статуэтки заводов Беларуси, Германии, России, Украины, Латвии. Мы постарались распределить такое обилие работ по группам: сказочные герои, женщины в национальных костюмах, представители профессий, тема материнства, женщина в сельском хозяйстве и промышленности", - отметила Юлия Ковалева.

Демонстрируются около 150 предметов из фарфора, которые изображают прекрасную половину человечества в разных ипостасях. В основном это работы послевоенного времени, но есть и несколько 1930-х годов. "Например, статуэтка "Свинарка" была выпущена перед войной на Городницком фарфоровом заводе в Украине. Что это производство именно довоенной Городницы, можно определить по клейму", - рассказал Виктор Суворов.

Беларусь также славилась фарфоровыми заводами - Минским и Добрушским. В 2009 году столичное фарфоро-фаянсовое предприятие прекратило работу. Такая же судьба постигла и многочисленных производителей бывшего Советского Союза. Коллекция Суворова содержит изделия уже не существующих фабрик.

"Минский фарфоровый завод славился вазами, обилием бюстов. В 1950-1960-х годах было произведено много бюстов известных людей: Янки Купалы, Якуба Коласа, Адама Мицкевича. А на Добрушском заводе, как я понимаю, ориентируются на посуду. Чуть ли не единственная статуэтка, выпущенная там, - "Цветочница". Она просто прекрасна, и посетители галереи могут сами в этом убедиться", - сказал Виктор Суворов.

коллекционер поделился мнением, что было бы хорошо увековечить в фарфоре многих известных людей современности. "Хотелось бы иметь бюст Владимира Мулявина с гитарой или того же выдающегося художника Михаила Савицкого. У нас есть плеяда выдающихся актеров. Например, Галина Макарова", - добавил он.

Чарующие женские образы в фарфоре будут радовать посетителей художественной галереи до 9 мая.-0-