Более 400 заявок поступило на радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио завершил прием заявок на участие в VIII Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі", сообщила корреспонденту БЕЛТА автор и руководитель проекта Татьяна Якушева.

"Прием заявок на радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" стартовал 1 марта и завершился 31-го. Всего поступило 405 заявок. Конкурс проводится в шести номинациях: "Эстрадный вокал (солисты)", "Эстрадный вокал (ансамбли)", "Инструментальная музыка (солисты)", "Инструментальная музыка (ансамбли)", "Наследие (солисты)", "Наследие (ансамбли)". Больше всего заявок поступило от конкурсантов в номинации "Эстрадный вокал", но ненамного меньше и от музыкантов-инструменталистов. Это очень хорошая тенденция, которая свидетельствует о том, что наш конкурс становится все более востребованным и, соответственно, более престижным среди представителей академической музыки", - рассказала Татьяна Якушева.

Радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" состоит из трех этапов. Первый тур - прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей участников членами жюри (1-15 апреля). Второй - прослушивание конкурсантов, прошедших 1-й тур, членами жюри в Большой студии Дома радио (16-30 апреля). Третий - прослушивание участников, прошедших 2-й тур (16-30 апреля). При этом в третьем туре не допускается исполнение произведений, исполненных во втором.

"Из требований этого года: в номинации "Эстрадный вокал" одна из песен должна быть исполнена на белорусском языке, вторая - на одном из славянских, третья посвящена теме малой родины. В номинации "Наследие" обязательными для исполнения остаются три композиции, в номинации "Инструментальная музыка" - одно из произведений должно быть белорусского композитора", - отметила руководитель проекта.

По итогам голосования жюри в третьем туре в каждой возрастной категории и номинациях присуждаются Гран-при и 1-е, 2-е, 3-е места. Объявление и награждение победителей состоится в мае на XXIII Международной специализированной выставке "СМИ в Беларуси". Как сообщалось ранее, участие в творческим состязании принимают молодые люди в возрасте от 10 до 21 года, учащиеся детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведений, участники музыкальных и эстрадных студий, студенты высших учебных заведений. Подробная информация, новости конкурса, итоги туров будут размещаться на сайте Первого национального канала Белорусского радио и на официальных страницах канала в социальных сетях. В радиоэфире о ходе конкурса "Маладыя таленты Беларусі" по воскресеньям в 11.20 рассказывает одноименная программа.

В разные годы лауреатами и призерами конкурса "Маладыя таленты Беларусі" становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи. По итогам прошлогоднего конкурса 20 лауреатов удостоены стипендий и премий Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.-0-