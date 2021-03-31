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Культура
31 марта 2021, 15:16

Более 60 белорусских скульпторов представят работы на выставочном марафоне SculptFest

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль скульптуры SculptFest объединит девять площадок Минска, где будет представлено 120 произведений более 60 авторов из разных регионов Беларуси. Об этом журналистам сообщил член секции скульптуры Белорусского союза художников, член кураторской группы фестиваля Константин Костюченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабный выставочный марафон SculptFest открывается сегодня в Большом зале Республиканской художественной галереи "Дворец искусства". Проект объединит более 60 авторов из разных регионов Беларуси, которые представят 120 работ.

"Это большое культурное событие, которое запомнится на долгое время. В первую очередь из-за своей масштабности. За последние десятилетия это, пожалуй, один из крупнейших проектов скульптуры, который задействует основные выставочные площадки Минска. Будут выставляться работы скульпторов начиная от именитых мэтров - заслуженных и народных художников, заканчивая молодыми авторами - студентами и учащимися художественных заведений", - отметил Константин Костюченко.

Так, 1 апреля состоится открытие персональной выставки Геннадия Муромцева в Музее современной белорусской скульптуры имени Андрея Бембеля. 2 апреля начнет работу экспозиция скульпторов-преподавателей "Парнат. Скульптура" в Городской картинной галерее произведений Л.Д. Щемелева. В арт-галерее "Мастацтва" с 5 апреля можно будет увидеть персональную экспозицию Евгения Колчева. Отдельный проект в галерее "Академия" 6 апреля познакомит с творчеством молодых скульпторов, для многих из которых участие в выставке станет ярким дебютом. 7 апреля в Национальном историческом музее Беларуси откроется экспозиция скульптуры "Герои. События", посвященная истории нашей страны, ее выдающимся деятелям.

Председатель секции скульптуры Белорусского союза художников, член кураторской группы фестиваля Сергей Оганов видит для себя две задачи при подготовке фестиваля. "Мы хотим продемонстрировать наше искусство людям. Здесь мне сложно судить, какое воздействие на человека будут оказывать наши скульптуры. В то же время мы бы хотели выставиться в том числе для себя - это наша профессиональная демонстрация работ друг другу, - сказал он. - Мы все имеем возможность показывать свои труды в интернете, соцсетях, у нас достаточно хорошо развита онлайн-визуализация наших работ, также можно изучить произведения других художников со всего мира. Но все-таки, на мой взгляд, онлайн-пространство не сравнится с тем, что происходит офлайн. Например, экспонируя выставку, я сам увидел много интересных произведений других авторов, о которых раньше не знал. Таким образом, мы можем увидеть определенный срез: что с нами происходит, куда движемся, посмотреть на себя в контексте своих коллег как профессионалов и в целом как выглядит белорусская скульптура по отношению к мировой".

Особенностью форума станет выставка анималистической скульптуры WildSculpt. Это направление не теряет популярности в кругу белорусских мастеров и неизменно вызывает большой интерес у зрителя. Впервые за долгое время любители жанра 8 апреля увидят значительную коллекцию, собранную в пространстве арт-гостиной "Высокае мѣста". Кроме того, о "Философии образа" Дмитрия Оганова и Елизаветы Пастушенко предлагают узнать в Национальном центре современного искусства 9 апреля. Открытие персональной выставки Александра Соколова "Пьета" пройдет 26 апреля в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура.

"Думаю, для минчан и гостей столицы этот фестиваль будет действительно хорошим подарком. Мы стараемся охватить как можно больше регионов и областей, поэтому здесь выставляется не только Минск", - поделилась член секции скульптуры Белорусского союза художников, член кураторской группы фестиваля Ольга Нечай.

SculptFest - масштабный выставочный марафон, объединяющий на различных арт-площадках большинство действующих художников-скульпторов страны. Проект подготовлен секцией скульптуры Белорусского союза художников, его цель - представить широкой публике творцов и их произведения, выполненные в различных жанрах и материалах, познакомить с новыми тенденциями в современной белорусской скульптуре.-0-

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