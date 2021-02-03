Более Br1,28 млн поступило в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2020 году

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2020 году поступило более Br1,28 млн. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Юридические лица, деятельность которых оказывает влияние на историко-культурные ценности, должны перечислять в фонд Президента 5% от прибыли, что предусмотрено указом №527 "Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны". "За последние годы Минкультуры совместно с местными исполнительными и распорядительными органами власти провело значительную работу по организации выплаты таких отчислений. Так, в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2018 году поступило более Br700 тыс., в 2019-м - свыше Br900 тыс., а в 2020 году - более Br1,28 млн", - сказала Наталья Хвир.

В 2018 году свыше Br1,6 млн из фонда Президента направлено на работы по консервации с реставрацией фрагментов замка в Крево, фрагментов руин бывшего замка Сапегов в Гольшанах, реставрационные работы во дворце Пусловских в Коссово. В 2019 году направлено Br2,3 млн на обновление замка Сапегов, родового имения Наполеона Орды в Ивановском районе, бывшего костела иезуитов в Мстиславле, часовню-усыпальницу князей Паскевичей в Гомеле и Спасо-Преображенскую церковь в Полоцке. В 2020 году удалось полностью стабилизировать техническое состояние костела в Мстиславле, провести противоаварийные и консервационные работы в северо-восточном корпусе Гольшанского замка, восстановить части стены, прилегающей к Княжеской башне Кревского замка. На протяжении нескольких лет шли реконструкция, ремонт и восстановление объектов комплекса Свято-Успенского Жировичского монастыря, где обновлена колокольня, оборудованы святые источники, в том числе и старейший из них, расположенный под алтарем храма. Реставрировался дворцово-парковый ансамбль XIX века - родовое имение Булгаков в агрогородке Жиличи Кировского района, а также Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.

"Историко-культурное наследие Беларуси - гордость нашего народа и неотъемлемая часть мирового культурного наследия. Сфера охраны этого достояния по-прежнему важнейший приоритет государственной политики в сфере культуры. Государство прилагает все усилия, чтобы не только сохранить и приумножить историко-культурные ценности, но и встроить их современный контекст культуры", - сказала Наталья Хвир.

В Государственный список историко-культурных ценностей включено 5596 объектов. За 2018-2020 годы завершены ремонтно-реставрационные работы на более чем 400. Среди них здание музея В.К. Бялыницкого-Бирули в Могилеве, церковь в Сынковичах, объекты мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", северо-восточная башня Лидского замка, мемориальный комплекс "Прорыв", здание киностудии "Беларусьфильм", обелиск "Минск - город-герой", стадион "Динамо" и мемориальный комплекс "Тростенец".-0-

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