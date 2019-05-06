Большой театр Беларуси представил в Пекине балет "Спартак"

6 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси 3-4 мая успешно представил в Пекине легендарный балет Арама Хачатуряна "Спартак", сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Выступление белорусских артистов было тепло встречено китайской публикой. Главные партии - Спартака, Фригии и Красса - на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине исполнили блистательные солисты Большого театра Беларуси: народная артистка Ирина Еромкина, заслуженные артисты Олег Еромкин и Константин Героник, лауреаты международных конкурсов Яна Штангей, Игорь Оношко и Егор Азаркевич.

Сегодня существуют десятки версий балета "Спартак", но лишь немногие из них могут считаться легендарными. Постановка Валентина Елизарьева одна из таких. Это поистине знаковое для мирового балета произведение невероятной духовной силы, вершина подлинного искусства - великолепное полотно, сочетающее традиции классического балета, яркий авторский хореографический почерк, глубочайшее философское осмысление жизни и ее ценностей, главным из которых провозглашается Любовь. Часто "Спартак" называют мужским балетом, но маэстро Елизарьев с этим не согласен. "Любовь всегда находится в центре спектакля. В этом балете она - его душа… А там, где торжествует любовь, там, прежде всего, женщина…"

Балет "Спартак" - одна из самых массовых постановок театра, в спектакле принимают участие около 50 артистов. Они рассказывают историю самого известного восстания против Рима - под предводительством благородного фракийца Спартака, имя которого живет в веках.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае