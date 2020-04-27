Большой театр Беларуси приглашает посмотреть балет "Витовт" онлайн

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день танца, который отмечают профессионалы и любители танцевального искусства всего мира 29 апреля, Большой театр Беларуси приглашает всех поклонников балета на онлайн-трансляцию постановки "Витовт". Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Мировая премьера балета "Витовт" Вячеслава Кузнецова, в основе которого лежит пьеса Алексея Дударева, состоялась в сентябре 2013 года. Сразу после нее спектакль назвали балетом-сенсацией. Зрители увидели не просто героев, а исторических персонажей, которые определяли картину Европы в XIV-XV веках.

"Витовт" - это абсолютно новый, не имеющий традиции постановки, спектакль. В нем органично переплетены художественный вымысел с исторической достоверностью, при этом балет получился ярким, насыщенным, национальным и колоритным. Центральной фигурой является легендарный князь Витовт, реальная личность, мудрейший человек, воин и государственный человек, которому удалось создать одно из самых мощных государств в истории - Великое княжество Литовское", - отметил балетмейстер-постановщик спектакля народный артист Беларуси Юрий Троян.

В 2014 году балет "Витовт" высоко оценило жюри ІІІ Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия". Постановка победила в трех номинациях: "Лучший спектакль балета", "Лучшая актерская работа в спектакле балета" (обладатель награды - Людмила Хитрова) и "Лучшая работа балетмейстера в спектакле балета" (обладатель награды - Юрий Троян). За постановку "Витовта" в 2015 году коллектив Большого театра Беларуси удостоен премии Президента Беларуси "За духовное возрождение". В 2016-м во время Дней культуры Беларуси в России балет был с успехом представлен на сцене Большого театра в Москве.

Дирижер-постановщик - Вячеслав Чернухо-Волич, художник-постановщик - Эрнст Гейдебрехт, дирижер - Олег Лесун.

Трансляция балета будет доступна в социальных сетях театра. Начало в 19.00.-0-