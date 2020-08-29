29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси проведет в сентябре благотворительную акцию, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Приглашаем людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, детей-сирот, медицинских работников, педагогов, учащихся детских музыкальных школ посетить наши оперные спектакли бесплатно", - сказали в театре.

В частности, во время благотворительной акции 10 сентября можно будет увидеть оперу Джакомо Пуччини "Богема", а 14 сентября - еще одну оперу великого итальянского композитора "Тоска".

17 сентября на сцене Большого покажут оперетту Иоганна Штрауса "Летучая мышь", 21-го - оперу Жоржа Бизе "Кармен", 23-го - оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро".-0-