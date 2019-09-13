Большой театр Беларуси в новом сезоне подготовил для зрителей шесть премьер

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом сезоне Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси подготовил для зрителей шесть премьер, сообщил журналистам генеральный директор театра Владимир Гридюшко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В новом театральном сезоне мы подготовили для наших зрителей шесть премьер. Откроет 87-й сезон премьера оперы Александра Бородина "Князь Игорь". 14 ноября состоится премьера балета "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского. 8 декабря художественный руководитель театра Валентин Елизарьев представит зрителям новую авторскую редакцию знаменитого балета "Сотворение мира" Аркадия Петрова", - рассказал Владимир Гридюшко.
По его словам, в нынешнем сезоне планируется также возобновление оперы "Набукко" Джузеппе Верди в постановке главного режиссера театра Михаила Панджавидзе. "Ожидается премьера оперы "Вилли" Джакомо Пуччини в постановке заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой. Молодой хореограф Сергей Микель поставит на сцене театра балет "Пер Гюнт" Эдварда Грига", - отметил гендиректор.
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