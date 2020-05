Большой театр подготовил проект с концертом солистов и уникальными кадрами из закулисья

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета подготовил к своему 87-му дню рождения видеопроект с концертом солистов и уникальными кадрами из закулисья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Специально ко дню рождения театра артисты записали необычный видеопроект. В нем поделятся воспоминаниями о театральной жизни и признаются в любви к родной сцене Валентин Елизарьев, Нина Козлова, Нина Ломанович, Юрий Троян, Оксана Волкова, Татьяна Шеметовец и многие другие артисты. Яркой частью фильма станет концерт солистов Большого театра, где Анастасия Москвина споет под гитару бардовские песни, а Дмитрий Шабетя и Анастасия Малашкевич - белорусскую "Купалинку".

"Нынешний день рождения мы празднуем в необычном онлайн-формате, но в этом есть свои преимущества. Мы стали ближе к зрителям, ведь даже в прежнее время не у всех была возможность посетить театр. В день рождения театра в моем исполнении прозвучит песня The summer time из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс". Это очень гармоничная, светлая джазовая композиция, которая, надеюсь, порадует наших зрителей. Также как и всеми любимая народная "Купалинка", - рассказала Анастасия Малашкевич.

Во время представления хореографическую импровизацию станцует заслуженная артистка Беларуси Екатерина Олейник, а солист балета Иван Савенков докажет, что у него есть и другой - вокальный - талант. В небольшом праздничном концерте можно будет услышать Марту Данусевич, Тараса Присяжнюка, Андрея Валентия, артистов оркестра Дмитрия Горбачука и Дениса Поречина.

"Песня на английском языке You are my miracle, которую мы споем с Тарасом Присяжнюком, станет подарком родному театру. Ее название переводится на русский язык как "Ты мое чудо". Театр - одно из главных чудес в жизни артистов, потому что у нас есть возможность творить и вдохновлять любимых зрителей", - поделилась Марта Данусевич.

У поклонников Большого театра также появится уникальная возможность заглянуть в его репетиционные залы и побывать в живописных цехах.

Увидеть видеопроект можно 25 мая, в день рождения Большого театра Беларуси, в его аккаунтах во всех соцсетях, а также на YouTube-платформе театра.-0-

Фото Оксаны Манчук