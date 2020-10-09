Большой театр проведет конкурс на лучшую новогоднюю театральную игрушку

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный семейный конкурс "Новогодняя театральная игрушка" в ходе проекта "Большой театр - детям!" пройдет в седьмой раз. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Новогодние игрушки, созданные с любовью и вдохновением нашими замечательными зрителями, - настоящие произведения искусства, которые ежегодно украшают главную елку Большого театра Беларуси. В нынешнем году работы участников конкурса будут принимать с 20 октября по 10 декабря. Игрушки должны иметь отношение к жизни театра, героям балетных и оперных спектаклей, классической музыке, хореографии. Каждое произведение нужно подписать (название, фамилия семьи, контактные телефоны). Работы обратно не возвращаются. В состав жюри войдут театральные художники, артисты, режиссеры, которые и определят победителей", - рассказали в театре.

Награждение состоится 19 декабря перед началом спектакля "Пиноккио". В предпраздничной атмосфере подарки победителям вручат Дед Мороз и Снегурочка. Поощрительные призы и дипломы для участников конкурса, а также специальный приз за лучшую игрушку на тему нового детского музыкального спектакля "Пиноккио" Глории Бруни. Юных зрителей ожидают также новогодние интерактивные игры и конкурсы.

Тщательно упакованные работы, если они будут пересылаться почтой, отправить по адресу: 220029, Минск, пл. Парижской Коммуны, 1, Большой театр Беларуси. Минчане могут принести игрушку в театр по адресу: пл. Парижской Коммуны, 1, 7-й подъезд, служебный вход(оставить можно у охраны).-0-