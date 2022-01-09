Большой театр с февраля отменит антиковидную рассадку

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета с февраля отменит антиковидную рассадку. Такая информация размещена в аккаунте театра в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"В январе сохраняется шахматная рассадка. В феврале будет предоставлено 100% зрительских мест", - рассказали в театре.

На сайте театра можно ознакомиться с расписанием спектаклей на январь и февраль.

Национальный академический Большой театр оперы и балета - единственный оперный театр и крупнейший театр в Беларуси, главная музыкальная и театральная сцена страны. Государственный театр оперы и балета БССР был создан на базе Государственной студии оперы и балета, существовавшей в Минске в 1930-1933 годах. Торжественное открытие театра состоялось 25 мая 1933 года постановкой оперы "Кармен".-0-