Бондарь: Дни духовной культуры России в Беларуси актуализируют общую историческую память

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни духовной культуры России в Беларуси актуализируют общую историческую память двух народов, заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на пленарном заседании "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов" в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализация нашими коллегами из Министерства культуры России столь масштабного проекта, как Дни духовной культуры России в Беларуси, имеет чрезвычайно важное значение, - отметил Юрий Бондарь. - Все мероприятия, включенные в программу Дней, призваны актуализировать нашу общую историческую память".

Министр культуры Беларуси назвал отношения народов двух стран по-настоящему братскими, чему есть множество причин: общие славянские корни, тысячелетняя история добрососедства, сотрудничества и взаимопомощи, близость культурных традиций, в основе которых лежат сходные морально-этические ценности, а также общая историческая память, которая объединяет народы Беларуси и России.

"В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу - 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому человеку даты - 75-летия Великой Победы. Эти исторические вехи важны для единения наших стран", - подчеркнул министр. Он пожелал всем участникам Дней духовной культуры России в Беларуси плодотворной работы, успехов и приятного пребывания на белорусской земле.-0-