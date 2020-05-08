Брестская областная филармония представит онлайн-концерты ко Дню Победы

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная филармония представит в интернете два онлайн-концерта ко Дню Победы, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Татьяна Колтынаева.

"Мы поддержали идею коллективов и артистов Бреста - со зрителями и слушателями нужно продолжать общаться и дарить свое творчество. У нас тоже на сезон было подготовлено много программ, в том числе к 75-летию Победы. Празднование должно было пройти во дворике филармонии с концертом, реконструкцией военных событий, солдатской кашей, песнями и танцами. Но сейчас сложилась такая ситуация, что людям лучше находиться на расстоянии друг от друга. Пользуемся возможностями интернета, чтобы поделиться своими программами, эмоциями и достижениями в музыкальном искусстве", - отметила Татьяна Колтынаева.

Музыканты ко Дню Победы записали два концерта. Видео первого - "До последнего вдоха" - будет опубликовано 8 мая в 16.00. Камерный оркестр филармонии представит классическую программу, сыграет музыку Дмитрия Шостаковича, Бенджамина Бриттена, Джона Уильямса. Инструментальный ансамбль "Рапсодия" 9 мая в 12.00 исполнит концерт "От героев былых времен". Посмотреть онлайн-выступления можно на YouTube-канале и в социальных сетях филармонии.

Позже в интернет будут загружены и другие концерты. Например, ко Дню семьи планируется показать детский мюзикл "Муха-Цокотуха". Меломанов заинтересуют джазовая программа и эстрадный микс. Уже есть задумки ко Дню защиты детей, профессиональному празднику медицинских работников.

"Программ очень много, только не хватало времени записать полные версии концертов. Появилась возможность создать архив, чтобы слушатели оставались с нами. Как только эпидемиологическая ситуация изменится, мы распахнем для них двери филармонии", - отметила директор Брестской областной филармонии.-0-