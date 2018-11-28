Будславский фест включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будславский фест внесен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

"Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО сегодня в ходе 13-й сессии единогласно принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", - рассказали в пресс-службе. Сессия комитета проходила в столице Маврикия Порт-Луи.

Будславский фест - это один из символов белорусской идентичности, торжество, которое происходит в атмосфере всеобщего уважения и дружбы, объединяет различные группы людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий. Включение белорусского элемента в список ЮНЕСКО явилось результатом многолетней совместной работы Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры и Министерства иностранных дел при широком участии местных органов власти и сообществ, неправительственных организаций и экспертов.

В 2009 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже был включен белорусский элемент нематериального культурного наследия - праздничный рождественский обряд "Колядные цари" в деревне Семежево Копыльского района Минской области. В 2018 году Беларусь также направила на рассмотрение комитета ЮНЕСКО предложение о включении "Весеннего обряда "Юровский хоровод" в список нематериального культурного наследия. Решение по этому вопросу будет принято комитетом на 14-й сессии в декабре 2019 года.-0-