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05 сентября 2021, 15:17

Будущее белорусской литературы зависит от подрастающего поколения - писатель

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ФОТОФАКТ: День белорусской письменности в Копыле

5 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Будущее белорусской литературы зависит от подрастающего поколения. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился детский писатель Виктор Кажуро во время республиканского Дня письменности в Копыле.

"Белорусская литература переживает хороший период. Авторов становится больше, люди чаще стали преодолевать стеснение и делиться своими произведениями с общественностью. Да, не каждый имеет возможность популяризировать свое творчество, однако они стремятся к этому. Вместе с этим, будущее существование белорусской литературы зависит от подрастающего поколения. Для ее развития надо больше заинтересованности со стороны родителей, чтобы они учили детей читать на родном языке, прививали любовь к белорусской литературе. Если маленьких мальчиков и девочек заинтересовать, это увлечение они пронесут через всю жизнь, поделятся им с окружающими и таким образом популяризируют литературу на родном языке ", - сказал Виктор Кажуро.

Писатель также поделился впечатлениями от праздника. Он отметил, что Копыль сегодня наполнен творчеством, искренностью и открытостью. "Приехал посмотреть на праздник литературы и творцов, поучаствовать в таком значимом для страны событии. Непередаваемые эмоции. Перед каждой площадкой, павильоном стоят улыбчивые и радостные люди, все делятся эмоциями и авторским опытом, рассказывают о старых и новых произведениях, обсуждают, над чем сейчас трудятся. Писателей много, работ на белорусском языке еще больше. Белорусская литература живет и процветает", - отметил Виктор Кажуро.

XXVIІІ День белорусской письменности проходит 4 и 5 сентября в Копыле под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". На центральных улицах города развернулись тематические экспозиции, презентации и интерактивные площадки, проходят встречи с авторами, мастер-классы, викторины и музыкально-танцевальные концерты.-0-

Фото Павла Орловского

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