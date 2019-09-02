Бузовский: белорусская книга неизменно вызывает интерес у российского читателя

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская книга неизменно вызывает интерес у российского читателя, заявил журналистам заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь станет почетным гостем XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 4 по 8 сентября на ВДНХ. Национальный стенд разместится на площади 222 кв.м.

"У нас будет презентационная часть, место для работы с авторами, посетителями, будет площадка для торговли. "Белкнига" выставит значительные площади для продажи. Хочу отметить, что неизменно белорусская книга вызывает интерес у российского читателя", - сказал Игорь Бузовский.

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