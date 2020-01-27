Бузовский: конкурс буктрейлеров станет подспорьем для популяризации чтения

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" станет отличным подспорьем для всех, кто ищет новые формы продвижения книги среди молодежи. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель министра информации Игорь Бузовский.

"Мы поддержали предложение БРСМ о конкурсе по созданию буктрейлеров. Для нас это новая форма, и мы готовы апробировать ее в масштабах республики. Проект интересен не только тем, кто связан с производством и изданием книг, но и тем, кто увлекается чтением, ищет свою книгу. Важно, чтобы молодые люди почувствовали автора, тему книги, проявили свое творчество", - подчеркнул Игорь Бузовский.

По его словам, главная задача конкурса - расширить влияние книги на молодежь и популяризировать чтение в молодежной среде. "Мы хотим, чтобы этот конкурс стал одним из мероприятий Министерства информации, которые на протяжении долгих лет вызывают большой интерес как в нашей стране, так и за ее пределами. Это международные проекты Минская книжная выставка-ярмарка и выставка "СМІ ў Беларусі", а также День белорусской письменности. Конкурс буктрейлеров хорошо вписывается в наши программы, ну а насколько он будет ярким и интересным - зависит от нашей молодежи", - резюмировал замминистра.

Республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" стартовал сегодня. Он проводится Белорусским республиканским союзом молодежи совместно с Министерством информации и Союзом писателей Беларуси. Цель конкурса - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, привлечение молодежи к сохранению и укреплению памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом подвиге белорусского народа, а также популяризация творчества современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе.-0-