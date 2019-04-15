Четыре разножанровых фильма покажут на фестивале пакистанского кино в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль пакистанского кино пройдет в столичном кинотеатре "Беларусь" с 22 по 24 апреля, сообщили БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат Мингорисполкома".

Откроют фестиваль 22 апреля в 16.50 документальный фильм "Такой разный Пакистан" и художественная лента "Актер в законе". Сюжет второй картины разворачивается вокруг подающего надежды адвоката - Фахада Мустафы, который умело использует актерскую игру и ведет себя слишком эксцентрично в зале суда. Он мечтает стать актером, однако не получает одобрения со стороны отца. Мир переворачивается с ног на голову, когда он сталкивается с делом, угрожающим его карьере и семье. В фильме прослеживается параллель с такими знаменитостями Пакистана, как модель Айян, которая оказалась в эпицентре скандала, связанного с отмыванием денег, а также знаменитым ведущим новостей Мубаширом Люкманом.

На следующий день киноманов приглашают в 14.30 посмотреть ленту "Такой разный Пакистан" и художественный фильм "Успеть за 24 часа". Эта социальная комедия затрагивает стереотипы проведения свадебных церемоний и обрядов в современном Пакистане. Главный герой Раджа живет вместе с родителями и сестрой Малышкой Баджи в маленьком городке. В результате внезапной кончины отца Раджа становится единственным кормильцем семьи, и теперь главная для него забота - выдать сестру замуж. По воле судьбы у него есть всего лишь 24 часа, чтобы собрать для сестры приданое.

Закрывать фестиваль пакистанского кино 24 апреля в 14.30 будет драма "Говори". Содержащаяся в камере смертников Хан Заинуб ждет приведения приговора, однако просит, чтобы выполнили ее последнее желание - рассказать свою историю СМИ. В центре сюжета семейство, в котором взрослые скрывают от молодого поколения тайны прошлого. Но вскоре все меняется. В фильме звучат вопросы: не преступление ли давать жизнь, заведомо зная, что прокормить и обеспечить счастливое существование ребенку не удастся? Отец лишает жизни своего ребенка - почему общество молчит?

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с английскими субтитрами.-0-