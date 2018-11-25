Даниэль Ястремский выступил на детском "Евровидении" под бурные аплодисменты

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский выступил на детском "Евровидении-2018" под бурные аплодисменты зрителей, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский участник выступал под восьмым номером с песней "Time". Его появление на сцене зрители приветствовали овациями. После выступления юному певцу аплодировали и журналисты в пресс-центре.
Номер Даниэля Ястремского был интересен своей графикой, световым решением, певцу помогали танцоры. По мнению журналистов, Даниэль выложился на все 100%. Завоевал ли он сердце европейского зрителя, станет известно по итогам шоу. Белорусы смогут проголосовать за своего представителя в течение 15 минут сразу после выступления всех участников.
Даниэлю 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Юный исполнитель - участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как "У Украины есть таланты", "Детская Новая волна", учился в Академии Игоря Крутого. Перед финалом отбора на детское "Евровидение-2018" у Даниэля был настоящий промотур по городам Беларуси.
Финальное шоу детского "Евровидения-2018" проходит сегодня в "Минск-Арене". За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - борются представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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