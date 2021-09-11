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11 сентября 2021, 19:41

Дарили даже главам государств. Как белорусские художники создают картины из драгоценных камней

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

В творческой мастерской Научно-производственного центра по геологии работают необычные художники. Свои картины они пишут на мраморной пластине натуральными растертыми в порошок камнями, в том числе полудрагоценными. Корреспондент "7 дней" узнала, как самоцветы превращаются в краски и в чем уникальность технологии изготовления каменных полотен.

Картина их охры, лазурита и янтаря

В просторной мастерской светло и уютно. На столе разложены кисточки и карандаши, аккуратно расставлены миниатюрные бутылочки и крышечки с цветными порошками. Это и есть те самые краски, точнее измельченные минералы. Палитра впечатляет: рыжая охра, изумрудный малахит, небесный лазурит, голубовато-зеленый амазонит, мерцающий опал, золотой янтарь, рубиновый родонит, сиреневый чароит, синий со стеклянным блеском азурит…

- Для работы используем минералы разнообразной цветовой гаммы. А стоит их только перемешать - получаем совершенно новый оттенок. Сколько их у нас, уже и не сосчитать. Только у белого более 20 разных оттенков, - рассказывает художник миниатюрной живописи Алла Хилицкая.

Для рисования картин используются камни разной крупности, вплоть до пыли. Процесс отточен до мелочей. Для начала на подготовленную мраморную плитку переводится через копирку нужный рисунок: пейзаж, портрет, икона. Затем начинается засыпка изображения камнем, закрепляемым специальным клеем. Каждый элемент наносится отдельно.

- Начинаем с самого дальнего плана, например, неба. Потом более крупной фракцией камней вытягиваем изображение вперед, чтобы получилось красиво и красочно. За счет нанесения разных по крупности камней создается глубина и объем рисунка, - уточняет Алла Хилицкая. - В создании одной картины можно использовать больше 30 минералов самых разных цветов и оттенков.

На картину небольшого размера, по словам художника, уходит от силы два рабочих дня. На вопрос, влияет ли настроение мастера на исход произведения, Алла Хилицкая положительно кивает:

- Хорошее настроение передается и картине - она получается яркая, солнечная. Поэтому с плохими мыслями стараюсь за работу не садиться. Всегда на позитиве! Да и какие чарующие пейзажи нас окружают - отсюда и вдохновение.

Задумчивую зиму, очарование осени, яркие краски лета - все это подмечают мастера и умело переносят на картину. Говорят, пейзажи и натюрморты у них самые популярные.

- "Сирень" - наша фирменная картина. Частенько получаем на нее заказы. Наверное, уже больше 500 штук нарисовали. Бывает, в месяц по 10 натюрмортов рисуем. Так она всем нравится, - улыбается художник.

Синий, белый, голубой - выбирай любой!

За дроблением камней, которые затем в виде порошка поступают к художникам, отвечает лаборант Нина Щетько.

- За 27 лет, которые я здесь тружусь, уже и не сосчитать количество камней, а еще больше цветов и оттенков. Все хранится здесь у меня: с каждым годом "красок" становится все больше и больше, - улыбается Нина Николаевна и открывает заветный шкаф - настоящий клад для художников. - Вот сейчас работаю с астрофиллитом. Очень красивый камень, блестящий, нравится нашим творцам.

Для начала большой камень нужно раздробить молотком на более мелкие части, после - измельчить в ступке до состояния порошка. Каждый из процессов - исключительно ручной труд.

Кроме белорусских глауконита, магнитита, охры в работе используются и иностранные породы. Из редких - амазонит, малахит, лазурит, змеевик, диоптаз, который внешне очень похож на изумруд. Специалист может рассказать о характеристиках любого камня.

- Чтобы измельчить лазурит или малахит, придется приложить немалую силу. А вот глауконит и охра легко дробятся. Магнитит вообще невозможно разбить - он как железо. Но используем даже крупные фракции. К примеру, на картине изображена дорога, а на ней уложены булыжники, - отмечает Нина Щетько и рассказывает о самых популярных в работе цветах. - Больше всего заказывают синий, зеленый, желтый, белый. Конечно, любят наши художники и блестящие цвета, придающие картине особый вид. Они получаются из таких минералов, как галенит и астрофиллит.

В отдельной полочке специалист хранит редкие виды камней. Если любые другие "краски" мастера могут свободно использовать, то, например, янтарь, астрофиллит, афганский лазурит, которые стоят немало, лаборант выдает только для особых работ.

Много заказов поступает от предприятий, обращаются в мастерскую и те, кто ищет оригинальный подарок на день рождения или другой праздник. Есть работы здешних мастеров и в частных коллекциях, а также у некоторых глав государств.

В мастерской уверяют, что их картины из натуральных камней не смогут испортить ни время, ни солнце, ни высокая влажность. Да и особого ухода не требуют - пыль на них попросту не садится.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-

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