День белорусской культуры состоялся в польском Люблине

23 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. День белорусской культуры состоялся сегодня в польском Люблине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Польше.

На мероприятии выступили многочисленные детские и молодежные художественные коллективы, исполнители из Минска, Витебска, Новополоцка и Орши. Выступления белорусских артистов тепло были встречены польской публикой. На гала-концерте присутствовали представители руководства Люблина и Витебска, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев. Кроме того, состоялось награждение призеров конкурса детских рисунков "Земля под белыми крыльями". Мероприятие собрало большое количество зрителей и стало настоящим праздником белорусско-польской дружбы.

Глава белорусской дипломатической миссии также провел встречи с руководством Люблина и Люблинского воеводства. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества этого польского города с Брестом и Витебском. Кроме того, речь шла об установлении партнерских связей Люблинского воеводства с Брестской и Витебской областями.-0-