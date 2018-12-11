Детское "Евровидение-2019" пройдет в Польше

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша примет в 2019 году детское "Евровидение", конкурс станет семнадцатым по счету, сообщили БЕЛТА организаторы.
Заявка этой страны на проведение детского конкурса была признана лучшей. Детское "Евровидение" пройдет в Польше впервые.
Как отметил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, всегда интересно впервые представлять мероприятие в новой принимающей стране. "И мы с нетерпением ждем, когда в следующем году воплотится в жизнь концепция TVP (Польское телевидение. - Прим. БЕЛТА) о проведении детского конкурса песни "Евровидение-2019", - сказал он.
Роксана Венгель, 13-летняя вокалистка из Польши, на детском "Евровидении-2018" набрала 215 баллов и стала победителем конкурса. Она выступила с песней "Anyone I Want to Be".
Минск дважды принимал этот престижный конкурс - в 2010 и 2018 годах. В этом году он прошел с рекордным числом стран-участниц. За главный трофей - хрустальный микрофон - боролись представители 20 стран.-0-
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