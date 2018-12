Детское "Евровидение-2019" пройдет в Польше

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша примет в 2019 году детское "Евровидение", конкурс станет семнадцатым по счету, сообщили БЕЛТА организаторы.

Заявка этой страны на проведение детского конкурса была признана лучшей. Детское "Евровидение" пройдет в Польше впервые.

Как отметил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, всегда интересно впервые представлять мероприятие в новой принимающей стране. "И мы с нетерпением ждем, когда в следующем году воплотится в жизнь концепция TVP (Польское телевидение. - Прим. БЕЛТА) о проведении детского конкурса песни "Евровидение-2019", - сказал он.

Роксана Венгель, 13-летняя вокалистка из Польши, на детском "Евровидении-2018" набрала 215 баллов и стала победителем конкурса. Она выступила с песней "Anyone I Want to Be".

Минск дважды принимал этот престижный конкурс - в 2010 и 2018 годах. В этом году он прошел с рекордным числом стран-участниц. За главный трофей - хрустальный микрофон - боролись представители 20 стран.-0-