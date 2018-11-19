Детское "Евровидение" призвано объединять людей - Иван Эйсмонт

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный детский конкурс песни "Евровидение" призван объединять людей, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт после торжественной церемонии открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018".

"Детское "Евровидение" - удивительный конкурс, и его главное предназначение - объединять людей. Мы привлекли сотни детей на "Минск-Арену", сюда приехали иностранные участники. Видите, сколько детей здесь задействовано! Мне кажется, что счастливее их нет. Мы соприкоснулись с большим действом, которое они запомнят на всю жизнь. Это самое главное, что мы можем сделать для них, чтобы они навсегда запомнили, как прожили эту неделю в Минске и были счастливы здесь и сейчас", - сказал Иван Эйсмонт.

Он добавил, что в Беларуси нет моря, сейчас один градус тепла и зарубежных гостей можно пленить только своим теплым отношением и гостеприимством.

Участников детского "Евровидения-2018" познакомят с традициями белорусской культуры Помимо традиционных мероприятий - записей визиток, репетиций, телевизионных съемок и пресс-конференций - участников детского конкурса песни ожидает насыщенная экскурсионная программа.

Сегодня в Минске прошла торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", что дало старт большой Евронеделе. Долгожданный финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv. Радиотрансляцию конкурса представит Первый канал Белорусского радио. Комментировать шоу в телеэфире в режиме LIVE будут Георгий Колдун и Андрей Макаенок, а радиослушатели проведут два с половиной часа в компании с Викторией Урбанович и Павлом Лазовиком.

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35. На Первом национальном канале Белорусского радио по будням в программе "Утро с Белорусским радио" также выходят дневники детского песенного форума, а в новостных информационных выпусках - прямые включения и репортажи с основных площадок конкурса, интервью с организаторами и участниками конкурса.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС). -0-