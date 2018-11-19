Диалог языков и культур стран СНГ и ШОС состоится на международном форуме в Ереване

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум "Диалог языков и культур стран СНГ и ШОС в XXI веке" пройдет в Ереване 21-24 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Цель форума - формирование общего гуманитарного и образовательного пространства стран Содружества и ШОС, а также укрепление связей гуманитарных университетов, совершенствование форматов их сотрудничества, обсуждение вопросов многоязычия, поликультурности и поликонфессиональности в научно-образовательной среде, проблем взаимодействия языков и культур в современных условиях.

Форум пройдет в формате пленарного заседания и круглых столов. Кроме того, будут организованы мастер-классы для студентов и преподавателей языков стран СНГ.

Мероприятие будет проходить на базе Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова. Его организатором выступает Московский государственный лингвистический университет (базовая организация стран Содружества по языкам и культуре) при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России.-0-