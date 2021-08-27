Дипломные работы выпускников Гомельского художественного колледжа представят в галерее Г.Х.Ващенко

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка дипломных работ учащихся Гомельского государственного художественного колледжа откроется 1 сентября в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции - дипломные работы выпускников отделения "Живопись" и "Дизайн". "Молодые художники выбрали для своих дипломов темы, которые их интересуют и в некотором роде выражают направленность их личностей. На выставке зрители смогут увидеть достаточно полный спектр вопросов, волнующих современную творческую молодежь, - любовь, семья, саморазвитие, поиск профессии, путешествия, традиции, история, экология и, конечно же, мечты о будущем", - рассказали в галерее.

В работах выпускников специальности "Живопись" посетители увидят богатство красок, техник, смыслов и эмоциональных переживаний авторов - от вечных тем до сиюминутных, от грусти до счастья, от аллегорий до автопортретов, от классического пейзажа до сложных ритмических композиций.

Дипломы дизайнеров продемонстрируют объединение традиционных техник и мотивов с современными технологиями. "Ведь именно это отражает отношение творческой молодежи к вопросам окружающей среды и актуальным проблемам. Диапазон представленных работ широчайший: от авторского дизайна и бумажной пластики до рекламы и многого другого", - отметили организаторы.

Выставка "Дипломник-2021" позволит зрителям увидеть начало творческого пути молодых художников, разнообразие их идей, профессионализм, богатство техник и красоту внутреннего мира каждого из них.-0-