Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Ростислава Кримера высоко оценен в Европе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диск к 100-летию со дня рождения Мечислава Вайнберга в исполнении Международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера высоко оценен в Европе. Рецензия вышла в январском номере известного английского ежемесячного журнала о классической музыке Gramophone, сообщили корреспонденту БЕЛТА в коллективе.

По мнению этого авторитетного издания, исполнение камерных симфоний великого Вайнберга не уступает в убедительности обладателю престижной музыкальной премии "Грэмми" камерному ансамблю "Кремерата Балтика" под управлением Гидона Кремера. "Gramophone - это, пожалуй, самое известное экспертное издание о культуре в мире, - отметил Ростислав Кример. - Нам приятно, что такие эксперты в мире музыки высоко оценили наше исполнение. Для меня также очень важно, что впервые благодаря диску в разных странах мира упоминается Беларусь и Минск в жизни композитора. Ведь именно Минск фактически стал в 1939 году для композитора убежищем во время холокоста".

Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга был издан в прошлом году звукозаписывающей компанией Naxos. Его презентация состоялась во время XIV Международного фестиваля Юрия Башмета. В работе над диском приняли участие лучшие музыканты из разных стран мира. Кроме того, камерная симфония №1 Вайнберга первоначально в виде квартета была написана в белорусской столице и впервые в истории оркестром Кримера записана там, где была создана.

Ранее диск был номинирован на престижную музыкальную премию International Classical Music Award в разделе симфоническая музыка наряду с Берлинским филармоническим оркестром под управлением Кирилла Петренко, оркестром Тонхалле Цюриха под управлением Пааво Ярви.-0-