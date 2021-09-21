Дневники талант-шоу X-Factor начнут выходить с 25 сентября на "Беларусь 1"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире телеканала "Беларусь 1" 25 и 26 сентября выйдут первые большие выпуски тематических дневников премьерного музыкального проекта "X-Factor в Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Подготовка крупнейшего эфирного события телесезона 2021/2022 на финишной прямой - через несколько недель Белтелерадиокомпания представит первый сезон популярной франшизы. Конкурсанты, а это порядка трехсот ярких и талантливых человек со всех уголков страны, поделились со съемочной группой своими личными историями и встретились лицом к лицу со звездными наставниками - Русланом Алехно, Ольгой Бузовой, Сергеем Соседовым и Сергеем Пархоменко - Серегой. Те, кто услышали заветные "да" в ответ на свои выступления, прошли интенсивную и разноплановую подготовку к большой сцене в тренировочном лагере проекта, выполняя творческие задания на выбывание. Кто из счастливчиков докажет авторитетным наставникам и телезрителям, что достоин звания первого белорусского X-Factor, станет известно в прямом эфире в декабре", - рассказали в пресс-службе.

О том, что осталось за кадром насыщенных съемок первого белорусского шоу-проекта X-Factor, расскажут видеодневники в эфире "Беларусь 1" и на официальном YouTube-канале шоу XFactorBelarus, а уже в эти выходные в 20.25 зрителей ждут два больших спецвыпуска.

Премьера шоу-проекта "X-Factor в Беларуси" состоится 9 октября на "Беларусь 1". Увидеть закулисье творческой кухни, узнать все подробности прямо сейчас можно в официальном аккаунте в Instagram @xfactorbelarus, на YouTube-канале XFactorBelarus и в других соцсетях. О проекте рассказывают также в информационных выпусках Агентства теленовостей, в утренней программе "Добрай раніцы, Беларусь!" и в эфире каналов Белорусского радио.-0-