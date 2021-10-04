Дни культуры Таджикистана пройдут в Беларуси 5-11 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 5 по 11 октября пройдут Дни культуры Таджикистана, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

"Во время Дней культуры в кинотеатре "Пионер" пройдут Дни кино с показом игровых и неигровых фильмов. Кроме того, 7 октября в Белорусской государственной филармонии состоится гала-концерт мастеров искусств Таджикистана, а в фойе Белгосфилармонии откроется выставка таджикских народных промыслов. В Молодечно 8 октября состоится выступление артистов из Таджикистана", - рассказали в ведомстве.

Делегацию Республики Таджикистан возглавит первый заместитель министра культуры Назариен Обид Одилзода.

"Дружеские белорусско-таджикские отношения, традиционно строящиеся на прочном фундаменте исторических и культурных связей, приобретают положительную динамику", - отметили в Минкультуры.

Дни культуры Таджикистана в Беларуси проходили в 2016 году, а Дни культуры Беларуси в Таджикистане - в 2007, 2015 и 2018 годах.-0-