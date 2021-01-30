ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя Беларуси, лауреата многочисленных премий Ивана Шамякина.

Иван Петрович Шамякин родился 30 января 1921 года в деревне Корма (ныне Добрушский район Гомельской области) в семье лесника. Его детство прошло в родном селе.

Окончил Гомельский техникум строительных материалов. Во время учебы активно участвовал в собраниях литературного объединения при газете "Гомельская правда". В 1940 году был направлен на работу в Белосток.

Иван Шамякин с родственниками в деревне Терюха (50-е годы). Фото из архива

Через некоторое время Ивана Шамякина призвали в Красную Армию. Он служил в зенитно-артиллерийской части под Мурманском. Во время Великой Отечественной войны принимал участие в боях под Мурманском, Кандалакшей, Петрозаводском, при освобождении Польши. Отличался воинской доблестью и немалыми организаторскими способностями, о чем свидетельствуют боевые награды.

Иван Шамякин был интересным рассказчиком, поэтому бойцы слушали его с удовольствием. Для начальства он составлял всевозможные рапорты, выпускал стенгазету, боевые листки. Тогда же начал публиковаться в армейских газетах.

Воинскую часть, в которую входил 33-й отдельный зенитный дивизион, в начале 1945 года перебросили в Польшу (в Познань), а потом в Германию. Там, на Одере, Иван Шамякин и встретил Великую Победу.

После демобилизации работал учителем литературы и языка. В свободное время писал рассказы и повести о минувшей войне. Учился на заочном отделении Гомельского педагогического института имени В.П.Чкалова, окончил Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б)Б. В скором времени переехал в Минск. Был назначен старшим редактором Белорусского государственного издательства, затем был главным редактором альманаха "Советская Отчизна".

Более двадцати лет Иван Шамякин работал в руководстве Союза писателей БССР. В 1980-1992 годах был главным редактором издательства "Беларуская Энцыклапедыя" имени П.Бровки.

Иван Шамякин. Фото из архива

Иван Шамякин получил большой жизненный опыт на дорогах Великой Отечественной войны. Бессмертные подвиги ровесников навсегда вошли в его рассказы, повести и романы. Он одним из первых в советской литературе начал писать на тему Великой Отечественной войны.

Первый его рассказ "У снежнай пустыні", посвященный военным будням, был написан в 1943 году, но опубликован только в 1946 году. Теме войны была посвящена и повесть "Помста", написанная в 1945 году и опубликованная в журнале "Полымя".

По романам и повестям Ивана Шамякина можно проследить военную и послевоенную историю нашей страны. Всенародная борьба против фашистских захватчиков стала темой и первого романа Шамякина "Глыбокая плынь". Написанное в 1948 году произведение было высоко оценено читателями и критикой. Перу Ивана Шамякина принадлежит и самое масштабное в белорусской литературе произведение о войне - пенталогия "Трывожнае шчасце", где судьбы героев связаны с судьбой целого поколения, прошедшего через тяготы войны. В этот цикл вошли повести "Непаўторная вясна", "Начныя зарніцы", "Агонь и снег", "Пошукі сустрэчы", "Мост".

Иван Шамякин всегда держал руку на пульсе времени. Для своих произведений он выбирал актуальные вопросы, волнующие общество, со всей силой таланта и обостренного гражданского чувства поднимал важнейшие социальные и морально-этические проблемы современности. Романы "Крыніцы", "Сэрца на далоні", "Снежныя зімы", "Атланты і карыятыды", "Вазьму твой боль" и другие книги писателя вошли в золотой фонд белорусской литературы.

В 1990-е годы одна за другой вышли в свет его произведения "Аповесці Івана Андрэевіча", "Падзенне", "Сатанінскі тур", "Адна на падмостках", "Бумеранг", в которых писатель поднял проблему сохранения общечеловеческих духовных и моральных ценностей. Выступил Иван Шамякин и как историк. В романе "Петраград-Брэст" раскрыты неизвестные страницы истории. В историческом романе "Вялікая княгіня", написанном в 1996 году, писатель поднимает проблему возвращения к Богу.

Иван Шамякин также автор литературно-критических статей, воспоминаний и портретов, которые вошли в книги "Размова з чытачом", "Карэнні і галіны", дневниковые записки "Начныя ўспаміны" и другие издания. Достойное место в наследии Ивана Шамякина занимают и созданные им пьесы "Не верце цішыні", "Дзеці аднаго дома", "Экзамен на восень", "І змоўклі птушкі", "Залаты медаль".

Иван Шамякин. Фото из архива

Также творчески, плодотворно и самоотверженно народный писатель работал и в последние годы жизни. Написанная им повесть "Пошукі прытулку" стала ярким явлением в современной белорусской литературе. Многие факты, положенные в основу произведений Ивана Шамякина, были взяты из самой жизни. Тенденция обращения к жизненному опыту особенно очевидна в его дневниковых записях "Роздум на апошнім перагоне".

Всего из-под пера Ивана Шамякина вышло 12 романов, 26 повестей, 10 пьес, несколько десятков рассказов, дневниковые записи, огромное количество статей, очерков. За 60 лет творческого пути вышли в свет 130 книг писателя общим тиражом свыше 25 млн. экземпляров.

По произведениям писателя созданы кинофильмы и театральные постановки. Экранизированы повести "Шлюбная ноч", "Гандлярка і паэт", роман "Атланты і карыятыды", "Вазьму твой боль". По киноповести "Эшалон у Германію" снят фильм "Хлеб пахнет порохом".

Творчество Ивана Шамякина получило всенародное признание и любовь как в Беларуси, так и за ее пределами. Его книги переведены более чем на 30 языков.

Иван Шамякин был также и активным общественным деятелем. В 1971-1985 годах он возглавлял Верховный Совет БССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР, был председателем Белорусского комитета защиты мира, академиком Национальной академии наук Беларуси. В 1963 году посетил США в составе белорусской делегации на XVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шамякин со своими сёстрами в Терюхе. Фото из архива

Иван Шамякин был признанным и любимым народом писателем и вместе с тем человеком, которому много пришлось пережить в личной жизни. Он рано остался без родителей, на себе познал весь ужас войны, тяжело пережил преждевременную смерть сына, неутешной болью стала для него утрата единственной и любимой жены Марии Филатовны. Свою будущую жену Иван Шамякин увидел еще в пятом классе. Поженились они с Марией за год до начала войны. Вместе прожили 58 лет. Многих своих героев Иван Шамякин наделял чертами возлюбленной. Марии Филатовне писатель посвятил повесть "Непаўторная вясна ", а также одну из последних повестей "Слаўся, Марыя!", написанную после смерти супруги, которой не стало в 1998 году. Это история любви, долгой совместной жизни и безвозвратной утраты.

Заслуги Ивана Шамякина отмечены многими государственными наградами. В 1972 году он получил звание народного писателя БССР. Ему было присвоено звание Герой Социалистического Труда. Он награжден белорусским орденом Отечества III степени, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалью Франциска Скорины.

Иван Шамякин является лауреатом Государственной премии СССР, Литературной премии имени Я.Коласа, Государственной премии БССР имени Я.Коласа, Литературной премии Министерства обороны СССР, Государственной премии БССР в области театрального искусства и кинематографии, радио и телевидение, премии Союзного государства Беларуси и России.

Умер Иван Петрович Шамякин в 2004 году.

Распоряжение №177 "Об увековечении памяти народного писателя Беларуси Шамякина Ивана Петровича" было подписано Президентом Беларуси 16 мая 2006 года.

Внук Ивана Шамякина Алексей Роговцов и племянник Александр Смирнов. Фото из архива

Именем писателя названа одна из улиц в столичном микрорайоне "Сухарево-4". В Минске на фасаде дома №11 по улице Янки Купалы установлена мемориальная доска. В этом доме писатель прожил 35 лет, с 1969 по 2004 год. На родине писателя в деревне Корма Добрушского района в 2006 году установлен бюст, автором которого стал талантливый гомельский скульптор Дмитрий Попов. Именем Ивана Шамякина назван Мозырский государственный педагогический университет. Для студентов филологических факультетов вузов установлена стипендия имени Ивана Шамякина. О талантливом писателе сняты документальные фильмы "Пока есть сила" и "Мгновения жизни".

В 2014 году было издано наиболее полное из всех существующих и первое научно комментированное собрание сочинений Ивана Шамякина в 23 томах.

В 2016 году мемориальная доска народному писателю была установлена в честь его 95-летия на здании Кормянской сельской библиотеки, носящей имя знаменитого земляка

К 100-летию со дня рождения белорусского писателя 28 января в Национальной библиотеке Беларуси открылась литературно-художественная выставка, где представлены издания произведений Ивана Шамякина из фондов Национальной библиотеки. Среди них самые первые, раритетные издания, в том числе с иллюстрациями знаменитых художников. Музей истории белорусского кино к 100-летию Ивана Шамякина покажет экранизации произведений автора. Канал "Культура" Белорусского радио отметит годовщину со дня рождения писателя спецвыпусками собственных проектов и подборкой аудиопостановок по произведениям классика отечественной литературы.-0-