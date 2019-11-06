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Культура
06 ноября 2019, 12:00

ДОСЬЕ: К 100-летию создания Гомельского дворцово-паркового ансамбля

Фото из архива
Фото из архива

Одному из старейших музейных учреждений Беларуси - Гомельскому дворцово-парковому ансамблю - в этом году исполняется 100 лет. Уникальный комплекс в центре Гомеля объединяет дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу, зимний сад, смотровую башню и великолепный старинный парк.

История создания архитектурной жемчужины Гомеля началась в 1777 году, когда по указанию генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева на месте земляных укреплений и деревянного замка князя Н.Чарторыйского началось возведение роскошной резиденции. Удачно было выбрано и место - крутой берег реки Сож, с которого открывались прекрасные виды на заречные дали.

После смерти генерал-фельдмаршала дворец, выстроенный в стиле классицизма, унаследовал его сын Николай Петрович Румянцев, видный государственный деятель, канцлер Российского государства, первый председатель Государственного Совета, меценат, покровитель науки и искусств. Помимо дальнейшего обустройства своей местной резиденции он активно занимался формированием различных коллекций.

Следующим хозяином имения стал второй сын Петра Румянцева - известный дипломат и государственный деятель Сергей Петрович Румянцев. Однако он предпочитал жить в Петербурге и уже в 1828 году заложил Гомель в Государственный заемный банк, а в 1834 году передал его государству.

С разрешения российского императора Николая I Гомель в 1834 году приобрел крупный российский военачальник, участник Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский. При нем продолжилось формирование дворцово-паркового ансамбля по проекту и под руководством видного архитектора того времени Адама Идзковского. Одновременно с реконструкцией дворца вокруг него создавался парк: из разных регионов России и из-за границы завозились различные породы деревьев и кустарников, в том числе и экзотические, разбивались аллеи, устраивались газоны с цветниками, гроты, беседки, фонтаны, в парковых аллеях устанавливались копии античных скульптур.

Дворец, его богатые собрания, редкие коллекции, собранные князьями Паскевичами во второй половине XIX - начале XX века, впоследствии стали основой для создания художественно-исторического музея, который был официально открыт 7 ноября 1919 года. В собрание музея входили богато инкрустированная мебель, бронзовые часы и канделябры работы лучших русских и западноевропейских мастеров, военные трофеи, миниатюрные портреты, богатейшая библиотека, были представлены богатейшие коллекции нумизматики, фарфора и декоративно-прикладного искусства.

К сожалению, Гомельский дворец не смог избежать разрушительных последствий событий 1917-1920 годов. В марте 1919 года пожар нанес зданию дворца и коллекциям непоправимый урон. А из-за неоднократных распродаж и передач различным организациям дворцового имущества были безвозвратно утрачены произведения искусства, мебель, предметы быта и многое другое.

В 1941 году музей назывался Гомельским государственным историческим музеем, его фонды насчитывали свыше 7 тыс. экспонатов. В начале Великой Отечественной войны в Гомельском дворце размещался штаб Центрального фронта, что сделало его одной из заманчивых целей для немецкой авиации. Музейные коллекции были эвакуированы в Сталинград (ныне Волгоград), затем в Урюпинск Сталинградской области. Из эвакуации в июне 1946 года в Гомель вернулось лишь около 200 экспонатов.

В начале 1945 года историко-краеведческому музею было отведено 5 комнат в левом флигеле дворца, а 15 февраля 1946 года открылась первая после войны экспозиция. В 1952 году музей был переименован в Гомельский областной историко-краеведческий музей. Фонды музея стали активно пополняться материалами, рассказывающими об истории Гомельщины: на 1 января 1959 года в музее насчитывалось свыше 30 тыс. экспонатов.

В конце 1970 года музею после восстановления была возвращена башня дворца, в 1978 году переданы часовня и усыпальница князей Паскевичей, в 1997-м - "Охотничий домик", в котором после реставрации разместился художественный отдел музея.

В конце XX - начале XXI века на территории дворцово-паркового ансамбля шли ремонтно-восстановительные и реставрационные работы, проводилась перепланировка экспозиции, открывались новые разделы. По завершении работ все залы дворца заработали в полном объеме.

После реорганизации в 2006 году областной краеведческий музей был преобразован в государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль". Сегодня на его территории находятся Гомельский парк культуры и отдыха, дворец Румянцевых-Паскевичей, действующий Петропавловский собор, часовня-усыпальница князей Паскевичей, "Охотничий домик", оранжерея "Зимний сад" и одноэтажный особняк. Филиалом учреждения является дом-усадьба Халецких - памятник архитектуры середины XIX века, расположенный в д.Хальч Ветковского района Гомельской области.

Собрание музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля - одно из богатейших в Беларуси. В его фондах хранится более 260 тыс. предметов.

Археологическая коллекция музея включает материалы по истории Гомеля и области. Уникальными находками являются наконечник стрелы и вислая печать со знаками княжеской династии Рюриковичей, клад шейных гривен, фрагмент панцирной кольчуги из раскопок Гомельского городища.

Нумизматическая коллекция дает представление о развитии денежной системы Московского государства, Великого княжества Литовского и Русского, Речи Посполитой, Российской империи, Беларуси.

Наиболее яркая часть коллекции живописи - портреты и пейзажи XVIII-XIX веков, а также батальные полотна, посвященные деятельности И.Ф.Паскевича, кисти Я.Суходольского. М.Залесского. Е.Эттингера. Живопись XX-XXI веков представлена произведениями художников Гомельщины Д.Алейника, Б.Звиногродского, В.Казаченко, Н.Казакевича, Р.Ландарского, В.Цвирко.

В коллекции книг экспонируются издания XVI-XX веков церковного и светского содержания. Гордость коллекции - "Евангелие" П.Мстиславца, изданное в 1575 году.

Этнографическая коллекция представлена ручниками, женскими и мужскими рубашками, покрывалами, скатертями, которые отличаются разнообразием и богатством орнаментальных мотивов.

В башне дворца размещается экспозиция "Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паскевичи". "Румянцевский зал" посвящен фельдмаршалу Петру Александровичу и его сыновьям Николаю и Сергею, а в зале "Паскевичи и Гомель" экспонируются личные вещи Паскевичей, в том числе книга почетных посетителей дворца с автографами российских императоров. Интерьер "Аудиенц-зала" украшен мраморными скульптурами, фарфоровыми статуэтками, каминными гарнитурами и картинами XVIII-XIX веков. В "Фельдмаршальском зале" представлены наградное оружие, личные вещи И.Ф.Паскевича, произведения батальной живописи. В зале "Кабинет" находятся мебель, картины, детали убранства, охотничьи ружья известных европейских мастеров и образцы холодного оружия, а зал "Библиотека" демонстрирует дореволюционные издания книг из музейного собрания.

В центральной части дворца на 1-м этаже воссозданы интерьеры XIX-XX веков. "Колонный зал" украшен скульптурами "Времена года", напольными вазами в классическом стиле. В "Красной гостиной" сохраняются мебель, картины, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, характерные для обстановки дворянского дома XIX - начала XX века. В "Зале торжественных приемов" представлена галерея портретов выдающихся уроженцев Гомельщины - деятелей культуры, политики и науки, военачальников.

В Гомельском дворце князей Паскевичей наряду с произведениями живописи и декоративно-прикладного искусства светского характера находилось большое собрание культовых предметов. Большая часть их была сосредоточена в помещении домовой церкви. Сегодня это небольшое камерное помещение является экспозицией "Культовые предметы из фондов музея" Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Один из шедевров - икона "Богоматерь Умиление", выполненная в 1887-1910 годах в Петербурге фирмой Фаберже (работы по серебру) и мозаичной мастерской Фролова.

В выставочных залах на 2-м этаже дворца проводятся временные выставки из фондов музеев Беларуси, частных коллекций. В "Охотничьем домике" можно увидеть интерьеры дворянского особняка XIX - начала XX века (гостиная, кабинет, столовая, спальня).

Гомельский парк начал формироваться с конца 1830-х годов. В настоящее время территория ботанического памятника природы составляет около 18 га, на которых произрастает свыше 3 тыс. деревьев 84 видов и более 3,5 тыс. кустарников 79 видов. В парке произрастают 2 дуба возрастом около 200 лет, относящиеся к периоду правления Румянцевых.

В южной части парка находится оранжерея "Зимний сад" и 32-метровая башня обозрения, построенные Паскевичами в первой половине XIX века. В зимнем саду на площади 245 кв.м произрастает 18 видов субтропических растений, самое старое - пальма вееролистная, посаженная в 1888 году.

На территории старинного парка расположена часовня-усыпальница князей Паскевичей, построенная в 1870-1889 годах. Часовня-усыпальница - образец так называемого неорусского стиля в архитектуре с характерными для этого направления чертами. В ней похоронены восемь представителей рода Паскевичей, среди которых генерал-фельдмаршал И.Ф.Паскевич и его супруга Е.А.Паскевич.

Сегодня Гомельский дворцово-парковый ансамбль - визитная карточка областного центра и один из самых посещаемых туристических объектов Беларуси. Впрочем, известность этого величайшего памятника архитектуры давно перешагнула границы государств и времени.-0-

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