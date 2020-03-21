ДОСЬЕ: К 180-летию со дня рождения Франтишка Богушевича

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения знаменитого писателя, известного деятеля белорусского национального возрождения и основоположника новой белорусской литературы Франтишка Богушевича.

Франтишек Бенедикт Казимирович Богушевич родился 21 марта 1840 года в семье обедневшего дворянина Казимира Богушевича в фольварке Свираны Виленского уезда Виленской губернии (ныне Вильнюсский район Литвы).

Начальное образование получил в Виленской гимназии, которую окончил в 1861 году. В том же году поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет, однако через два месяца был исключен за участие в студенческих волнениях. Возвратившись на родину, работал учителем в селении Дотишки.

Франтишек Богушевич принимал активное участие в восстании 1863-1864 годов под предводительством Кастуся Калиновского, где в боях в Августовских лесах был ранен. Спасаясь от репрессий после окончания восстания, Богушевич вынужден был прятаться, после переехал в Украину. В 1865 году ему удалось поступить в Нежинский юридический лицей (Черниговская область Украины). С 1868 года Франтишек Богушевич работал судебным следователем в Украине и России. В 1884 году вернулся в Вильно и начал работу в должности адвоката судебной палаты, где его основными клиентами были крестьяне и городская беднота.

Именно в виленский период развернулась его литературная и публицистическая деятельность. В поэтический сборниках "Дудка белорусская" (издан в 1891 под псевдонимом Матей Бурачок) и "Смык белорусский" (издан в 1894 под псевдонимом Сымон Ревка из-под Борисова) Богушевич показал обделенного при отмене крепостного права крестьянина, которого обдирает казна, обижают суд и царские чиновники.

В крестьянине поэт видел не просто обиженного судьбой угнетенного мужика, а человека, который критически смотрит на мир (стихотворение "В остроге"). Социальные вопросы остро ставятся в стихотворениях "Бог не ровно делит", "Жертва". Цикл "Песни" (сборник "Скрипка белорусская") - пример использования белорусской народной песни и насыщения ее социальным и философским содержанием.

В творчестве поэта звучат и мотивы национального возрождения. Франтишек Богушевич первым из белорусских писателей выступил в защиту родного языка как полноправного, "человеческого и благородного", пригодного для выражения любых мыслей и чувств. Право белорусского народа на развитие своего языка поэт обосновал в предисловии к сборнику "Дудка белорусская".

Убежденный защитник родного языка, Франтишек Богушевич в своей поэзии блестяще использовал традиции фольклора, поэтику народной песни и сказки, народные пословицы и поговорки. Ранние рассказы "Свидетель", "Лесник" и "Дядина" по содержанию и форме тесно связаны с народной юмореской и бытовым анекдотом.

Сильным и многогранным было идейно-творческое влияние Богушевича на последователей. Весь дальнейший процесс формирования демократической идеологии, общественной и эстетической мысли, новой белорусской литературы обозначен сознательным подражанием наследию Богушевича. Об этом красноречиво свидетельствует творческая деятельность А. Гуриновича и Э. Пашкевич, Я. Купалы и Я. Коласа.

Умер писатель в 1900 году в Кушлянах (ныне Сморгонский район). Спустя 90 лет, в 1990 году, в этом месте был основан Музей-усадьба Франтишка Богушевича "Кушляны", филиал Государственного музея истории белорусской литературы.

Музей-усадьба Франтишка Богушевича “Кушляны”

Музей размещен в доме, построенном Богушевичем в 1896 году. Недалеко от усадьбы находится камень с мемориальной надписью "Памяти Матея Бурачка. 1900 год", установленный местными жителями в честь поэта. Музей-усадьба Франтишка Богушевича "Кушляны" является памятником усадебно-парковой архитектуры XIX века. Это единственная уцелевшая усадьба белорусского писателя того времени. Литературная часть музея размещена в трех залах. Здесь представлены первые поэтические сборники "Дудка белорусская" и "Смык белорусский", автографы и фотографии, рукописи произведений и письма Франтишка Богушевича.

6 сентября 2009 года в городском парке Сморгони состоялось торжественное открытие памятника Франтишку Богушевичу (скульпторы - Лев и Сергей Гумилевские). Церемония была приурочена к XVI Дню белорусской письменности. Франтишек Богушевич смотрит задумчиво на город, на собор Преображения Господнего. На памятнике высечены слова писателя: "Не пакідайце ж нашай мовы беларускай, каб не ўмерлі!".

Памятник Франтишку Богушевичу в Сморгони

В честь Богушевича названа площадь в Минске и улицы во многих городах Беларуси. 3 июля 2020 года планируется открытие станции "Площадь Франтишка Богушевича" на строящейся третьей линии Минского метрополитена. Имя Франтишка Богушевича присвоено Ошмянскому краеведческому музею.

Мемориальная доска в честь 170-летнего юбилея писателя была открыта в Вильнюсе в рамках Дней культуры Беларуси в Литовской Республике. Над мемориальной доской работали скульптор, народный художник Беларуси Лев Гумилевский, а также архитектор, председатель Белорусского союза архитекторов Александр Корбут. Мемориальная доска исполнена в лучших традициях белорусской классической школы скульптуры. Образ поэта, как икона, обрамлен авторским рушником с национальным белорусским орнаментом - в знак любви и уважения к таланту поэта и его литературному наследию.

19 марта 2020 года в Государственном музее истории белорусской литературы состоялось открытие временной литературно-документальной экспозиции "Бласлаўленыя Кушляны Францішка Багушэвіча". Среди представленных материалов редкие фотокарточки и вещи семьи писателя, родословная Богушевичей, раритетные издания произведений и бесконечные пейзажи кушлянского уголка в фотографиях мастеров. Выставка дает ответ на вопрос, как сохранилась и повлияла на творчество писателя уникальная усадьба XIX века. Близкие сердцу места, уцелевшие здания со всей прилегающей территорией, сами пейзажи, дороги, с которыми была связана жизнь, имеют большое значение для изучения и осмысления творчества писателя.-0-