ДОСЬЕ: К 75-летию со дня рождения Алексея Кузьмича

В этом году исполняется 75 лет со дня рождения известного белорусского художника, творца возвышенных Мадонн и певца женской красоты Алексея Кузьмича.

Алексей Васильевич Кузьмич родился 1 июня 1945 года в деревне Мохро Ивановского района Брестской области в многодетной крестьянской семье. Мальчик рано остался без отца. Василий Феодосьевич Кузьмич воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Вернулся домой тяжело раненый: в бою под Варшавой, когда шел в атаку, рядом рванул снаряд. После госпиталя 19 осколков осталось в его теле. Умер Василий Кузьмич в 1947 году во время работы в поле, когда из натруженного тела стали вдруг выходить осколки. Ему было тогда 37 лет, а маленькому Алеше всего полтора года. Воспитывали мальчика мама Александра Максимовна и пять старших сестер.

О матери Алексей Кузьмич после писал: "Матушку мою с первого дня ее жизни окружали леса, дубравы, поля и луга. Природа жила в ней также естественно, как и дыхание. Она чувствовала кровную связь с земным великолепием. Летом босиком ходила по лесам и болотам. И змеи не трогали ее. В домотканой одежде; волосы, как сноп солнечных лучей, падают на плечи; лицо дивной красоты… В деревне ее называли Русалкой. Когда впервые в школе прочел я "Олесю", подумал: "Не о моей ли матушке повесть Куприна?"

На выставке, 2004 год

Из светлых воспоминаний детства художника - Рождество Христово, Пасха, Троица и сельская церковь, фундамент которой был заложен лет триста назад. Как сам признавался Алексей Кузьмич, светоносность его полотен - из солнечного детства, из огромной бесконечной любви к нему мамы и сестер, из светлых праздников Господних.

Учителем рисования в школе у Алексея Кузьмича был Анатолий Рубинович. Он окончил художественное училище в Варшаве, а затем академии искусств Вены и Парижа, знал по меньшей мере восемь языков, был знаком с Пикассо и многими другими живописцами современности. В Мохро он оказался неслучайно: там было поместье его родителей. Именно Рубинович познакомил юного художника с творчеством Ильи Репина, Василия Сурикова, Диего Веласкеса, Винсента Ван Гога.

"В мастерскую Анатолия Павловича всякий раз я входил с таким же трепетом, как и в церковь. Именно здесь, в его мастерской, в мою душу были заложены те зерна, которые через много лет дали ростки. И эти ростки - картины моих Мадонн", - вспоминал Алексей Кузьмич.

Однажды Алексей решил написать портрет мамы. Несколько вечеров Александра Максимовна позировала сыну - уставшая после тяжелой работы, вся в мыслях и заботах о завтрашнем дне, чем накормить детей... А с холста смотрела молодая и красивая женщина. Такой видел и воспринимал ее Алексей. Писал юный художник и портреты сестер. Видимо, выбор образа Мадонн был ему предначертан свыше.

Еще одним своим учителем Алексей Кузьмич называл двоюродного брата Степана, художника-самородка, который умел искренне восхищаться красотой природы, обладал способностью в обычных вещах находить удивительное.

В 17 лет, поддавшись романтическим настроениям и желанию доказать всем свою самостоятельность, Алексей Кузьмич уехал из дома в Красноярск. Там он работал плотником на стройке Красноярской ГЭС и учился в вечерней школе рабочей молодежи. А после поступил в Художественную школу имени Василия Сурикова.

В 1964 году Алексея Кузьмича призвали в ряды Советской Армии. Служил он в Забайкальском округе, в ракетной дивизии. Но уже на втором году службы Алексей стал главным художником воинской части. В 1965-м ему пришла телеграмма о смерти мамы. Это страшное известие, как вспышка молнии, ранила сердце. Ведь маме было всего 56 лет.

После демобилизации в 1968 году Алексей Кузьмич уехал в Минск и сразу же пошел учиться в художественную студию при Дворце культуры тракторного завода, которой руководил художник Анатолий Барановский. Его наставник вспоминал: "Алексей уже взрослым пришел ко мне. Я сразу увидел у него выдающиеся способности. Был он очень активным во всех проявлениях, трудоспособным. Он быстро созрел в творчестве. Пришел к женской теме, а затем и к образу Мадонны, полностью втянувшись в это".

В Белорусский театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств) на живописное отделение Кузьмич поступил в 1969 году. Учиться ему было интересно и легко. Его преподавателями были Борис Аракчеев и Натан Воронов. Дипломной работой "Утро угольного карьера", для написания которой молодой художник ездил в шахтерский Кузбасс, руководил Петр Крохолев. Трехметровое полотно было выполнено в реалистическом, так называемом суровом, стиле - отображало реальный быт шахтеров, их работу и жизнь в тех сложных условиях. Кузьмич защитился на "отлично". Некоторое время проработал в институте, преподавал на кафедре живописи. Но поддавшись творческим стремлениям, оставил педагогику и полностью посвятил себя живописи.

В 1975 году он написал свою первую профессиональную работу в жанре ню - "Юная Даная". Картина была представлена на Всесоюзной выставке. "И вышел я на главную дорогу своей жизни, которая вела меня к созданию Мадонн. Решение политбюро Минкульта и Союза художников было единодушным: это - буржуазное искусство и в мире социализма ему нет места. 15 лет не выставлялись мои работы… Но как ни тяжело было на душе, каким беспросветным порой ни казалось мне будущее, я никогда не чувствовал себя гребцом, прикованным к галере. Я творил…", - писал Алексей Кузьмич в своих воспоминаниях.

В 1984 году художник встретил свою будущую супругу Инессу. После знакомства с ней он и написал свою первую работу с образом Мадонны. Инесса и Алексей поженились в 1985 году, и супруга до конца жизни художника оставалась его музой. Она его вдохновляла, была его ангелом-хранителем. И как Дали писал свою Галу, а Рубенс - Алену Фурман, Кузьмич писал и писал Инессу, мать его детей, названных в честь родителей - Алексеем и Инессой.

Алесей Кузьмич всегда говорил, что его Мадонна - не объект плотского вожделения, а богиня. И своей задачей как художника он считал заставить зрителя смотреть на женщину, как на совершенство.

На протяжении всего творческого пути он превозносил природную женскую красоту и оставался верен вечным ценностям: вере, надежде, любви, материнству, доброте, состраданию. Им созданы серии картин "Золотые Мадонны", "Серебряные Мадонны", "В раю", "Жертвенность славянских Мадонн", "Полесские Мадонны", "Мадонна и ангелы", а также отдельные полотна "Нежность", "Минская Мадонна", "Вдохновение", "Мадонна Белой Руси", "Чистота", "Три Мадонны", "Сошедшая с небес" и другие. Считается, что Кузьмич написал 700 работ с изображением образа Мадонн. На самом деле их около тысячи, многие работы находятся в зарубежных частных музеях и коллекциях.

Но не только Мадонн писал Кузьмич. Им создана серия портретов исторических личностей. Ярко выделяются картины "Рогнеда", "Ефросинья Полоцкая". Работая над этими полотнами, художник досконально изучал время, в которое они жили, историю, пытался понять и проникнуть в их душу. Обеих этих женщин, просветительниц, заступниц и покровительниц земли белорусской, Алексей Кузьмич изобразил плачущими. Творец сам объясняет, почему его Мадонны плачут: "В мировом искусстве плачущих Мадонн до этого не было. Потому что и трагедии такого масштаба, как в ХХ веке, еще не было… И Ефросинья Полоцкая плачет, и княжна Рогнеда плачет, и святая София со своими дочерьми, и все славянские Мадонны плачут. Слезы матерей - это как капли чистого дождя, падая на благодатную почву, дают жизнь, очищая ее от грязи, пыли и зноя. Ибо слезы матерей, Мадонн - это слезы огня и чистого обновления жизни".

На протяжении 10 лет Кузьмич работает над созданием знаменитой серии портретов актеров Национального академического театра им. Янки Купалы "Купаловцы". Каждый образ продуман до мелочей, кисть художника мастерски тонко и точно передает характеры моделей. На холстах навсегда остались запечатленными неподражаемые Стефания Станюта, Галина Макарова, Лариса Лужина, Мария Захаревич, Здислав Стома, Николай Еременко-старший. Алексею Кузьмичу позировали также кинорежиссеры Михаил Пташук и Виктор Туров, писатели Алесь Адамович, Владимир Липский, Андрей Скоринкин и многие другие.

Первая персональная выставка Алексея Кузьмича состоялась только в 1989 году во Дворце искусств в Минске, на ней был представлен знаменитый цикл работ с образом Мадонн. В 1991 году была организована первая заграничная выставка художника в Нью-Йорке (США), средства от которой пошли на лечение детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1996 году экспозиция картин художника демонстрировалась в Национальном художественном музее Беларуси и была приурочена к первому в республике празднованию Дня матери, а открывал ее лично Президент нашей страны Александр Лукашенко.

Далее в разное время выставки Алексея Кузьмича проходили как в Беларуси, так и в России, странах Прибалтики, в Швеции, Италии. Очень насыщенным в плане выставок был последний год жизни творца. Художник присутствовал на открытии своей персональной выставки "Светоносный лик Мадонн", проходившей в Художественной галерее Михаила Савицкого в Минске. Вскоре после этого прошли еще две выставки его работ, приуроченные ко Дню матери. А незадолго до смерти Алексея Васильевича экспозиция "Светоносный лик Мадонн" была представлена в Художественном музее Брестской крепости. И в последний день ее работы художник ушел из жизни с сознанием того, что его творчество нужно людям.

Алексея Кузьмича не стало 31 октября 2013 года, он похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

Мечта художника, которую он вынашивал последние 20 лет своей жизни, - открыть "Храм Мадонны" - частично осуществилась спустя год после его смерти. "Такой галереи нет нигде на планете, о ней лишь мечтали Леонардо да Винчи, Рафаэль, писавшие Мадонн. Хочу подарить белорусскому народу сотни картин!" - говорил Алексей Кузьмич во многих интервью.

В день рождения художника 1 июня 2014 года на его малой родине в деревне Мохро состоялось торжественное открытие галереи Алексея Кузьмича. Для экспозиции галереи семья художника представила 50 картин различной тематики, среди которых были особо близкие и понятные местным жителям работы из серии "Полесские Мадонны", а также полесские пейзажи. Центральное место в этой коллекции занимает портрет матери художника Александры Максимовны. В мемориальном уголке представлены многие личные вещи Алексея Кузьмича, а также краски, кисти и мольберт с незаконченной работой. Однако открытие персональной галереи живописца в Полесье - лишь ступенька на пути к заветной мечте семьи Кузьмичей - созданию единственного в мире "Храма Мадонны". Работой в этом направлении активно занимается сын художника Алексей.

О творчестве Алексея Кузьмича снято около сотни телесюжетов и несколько документальных фильмов. С 2002 года он являлся академиком Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения. Награжден памятной медалью "300 лет М. В. Ломоносову". Его имя занесено в немецкую 100-томную энциклопедию "Художники всех времен и народов", а также в Книгу рекордов России, стран СНГ и Балтии "Диво" как автора, создавшего величайшую в мире коллекцию работ с образом Мадонны. Именем художника названа одна из галактик во Вселенной.

Произведения Алексея Кузьмича находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного искусства Беларуси, Национальном историческом музее Беларуси, Музее истории города Минска, Музее истории белорусской литературы, Музее истории театральной и музыкальной культуры, Брестском областном краеведческом музее, Музее белорусского Полесья, Музейном комплексе Наполеона Орды, Музее русского современного искусства (Нью-Джерси, США), а также в частных коллекциях России, США, Японии, Италии, Германии, Великобритании, Норвегии, Австралии, Канады.-0-