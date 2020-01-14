Драмтеатры из Гродно и Витебска приедут с гастролями в Брест

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы проведет обменные гастроли с театрами Гродно и Витебска, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по информации и организации зрителя БАТД Екатерина Казберович.

Гастроли Гродненского областного драматического театра пройдут 24 января. На сцене Брестского академического театра драмы зрители увидят комедию Себастьяна Тьери "Деньги как дождь" в постановке заслуженного артиста Беларуси режиссера Сергея Куриленко. Премьера спектакля состоялась в августе прошлого года. В основе сюжета лежит история об одной семейной паре, которой пришлось пройти испытание богатством.

Брестская труппа в этот же день покажет на сцене Гродненского драмтеатра одну из последних своих работ - гротескную комедию "Мещанская свадьба" по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта. Яркий спектакль с элементами клоунады поставил приглашенный режиссер, лауреат различных театральных премий Игорь Козаков. Постановку, которой БАТД открывал нынешний театральный сезон, впервые покажут на выезде.

Затем в рамках обменных гастролей с Национальным академическим драматическим театром имени Якуба Коласа, которые состоятся с 26 по 27 февраля, "Мещанскую свадьбу" увидят зрители в Витебске. Помимо этого брестчане покажут французскую комедию главного режиссера БАТД Тимофея Ильевского "Дорогое сокровище" и детский спектакль по сказке финской писательницы Туве Янссон "Муми-тролль и комета" в постановке режиссера Дениса Федорова.

Труппа витебского театра также везет в Брест два вечерних спектакля: комедию "Моя жена - обманщица" в постановке Михаила Краснобаева и ироничную милую драму по пьесе Федора Полочанина "Счастье в долг", поставленную заслуженным артистом Беларуси Вячеславом Грушовым. Юным зрителям предназначена музыкальная сказка "Колдунья и динозаврик". Спектакли пройдут на белорусском языке.

"Последний раз с театром имени Якуба Коласа мы обменивались гастролями в октябре 2017 года. В Гродно выступаем практически ежегодно, как и гродненские коллеги у нас. Надеемся, что новые постановки БАТД придутся по вкусу зрителям этих областных центров", - сказала Екатерина Казберович.-0-