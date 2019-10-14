Друзья Юрия Блинова исполнят его произведения на концерте в Белгосфилармонии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт памяти белорусского композитора и пианиста Юрия Блинова "Дорогому другу" пройдет 18 октября на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связей с общественностью учреждения культуры.

"Юрий Блинов был выдающимся музыкантом, который сочетал в себе две ипостаси композитора и исполнителя, что всегда было признаком особенного, яркого дара. Его свет привлекал многих талантливых людей, и в результате совместного творчества появилось не одно прекрасное произведение, - рассказали в Белгосфилармонии. - У Юрия Блинова было много друзей, коллеги его уважали, слушатели любили. И для них его внезапная смерть стала настоящей трагедией. Теперь приходится только догадываться, какие еще произведения он мог бы написать и сколькими великолепными концертами порадовать своих поклонников".

В первом отделении произведения Моцарта, Бузони, Шопена, Листа и Рахманинова исполнит пианист Борис Блох - близкий друг Юрия Блинова. "Борис Блох - выдающийся пианист, уникальное явление в мире классической музыки. Критик Марсель Райх-Раницкий назвал его "бурным поэтом". С Юрием Блиновым музыканта объединял пылкий творческий темперамент, который заставлял их стремиться все к новым и новым вершинам", - отметили в филармонии.

Во втором отделении прозвучат произведения и транскрипции самого Юрия Блинова в исполнении его друзей и коллег Татьяны Гавриловой (сопрано), Владимира Громова (баритон), Антона Малеенка (баян), Натальи Котовой (фортепиано), Валерии Боровиковой (фортепиано), Марины Русаковой (фортепиано), Елены Науменко (фортепиано), Биаты Кабировой (фортепиано), Кирилла Барташевича (фортепиано). Их близкое знакомство с автором позволит музыке раскрыться с новой, неожиданной стороны. Ведущей концерта станет Наталья Ганул.-0-